Dressurtage auf Gut Mergenthau: Sport, Sonne und Stimmung pur

Strahlender Sonnenschein, sportliche Spitzenleistungen und ein buntes Rahmenprogramm lockten am vergangenen Wochenende rund 200 bis 300 Besucher pro Tag zu den Kissinger Dressurtagen 2025. Auf der weitläufigen Anlage des Reitparks Mergenthau herrschte bei hochsommerlichen Temperaturen eine ausgelassene Stimmung – fast wie im Urlaub am Strand.

Besonders glänzte Anna Isabella Moßburger, Vorstandsmitglied des Vereins, mit einer besonderen sportlichen Geschichte: In der Dressurprüfung der Klasse M* am Freitag siegte sie mit einem Pferd, das im Besitz eines anderen Reiters steht, und verwies dabei sogar sich selbst mit einem anderen Pferd auf den zweiten Platz. In der M**-Dressur am selben Tag gelang ihr dann mit dem anderen Pferd der Sieg. In der S*-Dressur am Samstag ritt sie auf einen starken zweiten Platz und sicherte sich zudem den fünften Platz. „Es war schon ein außergewöhnliches Gefühl, mich quasi selbst vom Thron zu stoßen – und danach mit meinem Pferd direkt wieder zurückzukehren. Das sind die Momente, für die man diesen Sport liebt“, so Moßburger.

Zoll, Hobby Horsing, Kostüm-Wettbewerb: Buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein auf Gut Mergenthau

Auch Anika Lara Miehle, ebenfalls Vorstandsmitglied, konnte überzeugen: Platz 9 in der Dressurpferdeprüfung Klasse A (Freitag), Platz 10 in der Amateur-Dressurreiterprüfung Klasse A (Samstag) und Platz 5 in der Amateur-Dressurprüfung Klasse A** (Sonntag). Vereinsmitglied Elena Louis Alberstötter rundete das gute sportliche Gesamtbild mit einem hervorragenden 5. Platz in der Dressurprüfung Klasse E ab.

Neben den sportlichen Leistungen boten die Dressurtage ein abwechslungsreiches Familienprogramm: Eine riesige Hüpfburg, die „mobile Wache“ der Polizei, eine kreative Zoll-Vorführung für Kinder und ein Hobby-Horsing-Parcours sorgten für Spaß. Am Sonntag begeisterte der Kostüm-Führzügel-Wettbewerb mit fantasievollen Outfits – von Harry Potter bis Pippi Langstrumpf.

Icon Galerie 12 Bilder Der Reitpark Mergenthau veranstaltete am Wochenende ein Reitturnier mit Dressurprüfungen. Teilnehmer aus der ganzen Region waren dabei. Hier gibt es die schönsten Eindrücke.

Eine kleine Messe mit regionalen Ausstellern wie Hyla, Vorwerk, Bemer und Lenalia sowie Live-Musik am Freitagabend und eine DJ-Party am Samstag rundeten das Angebot ab. Darüber hinaus verwöhnte der Reitpark Mergenthau seine Gäste mit leckeren Speisen und kühlen Getränken. Bei den sommerlichen Temperaturen waren besonders Eis und erfrischende Spritz-Varianten gefragt.

Dressurtage in Kissing: So fiel die Resonanz auf dem Reitfest auf

„Die Kissinger Dressurtage 2025 waren ein voller Erfolg – sportlich wie organisatorisch. Wir sind stolz auf unsere Reiterinnen und dankbar für das tolle Miteinander zwischen Sportlern, Helfern, Sponsoren und Gästen“, freut sich Klaus Moßburger, Vorsitzender des Reitvereins.

Auch Gastronomiebetreiber Lisa und Florian Wolferseder ziehen ein positives Fazit: „Unsere Gäste haben die Mischung aus Spitzenreiterei, Musik, guter Stimmung und kulinarischem Angebot sehr genossen. Besonders war, dass man direkt neben dem Reitplatz sitzen und dabei unsere Speisen und Getränke genießen konnte – das gibt es nicht alle Tage. Für uns war es eine Freude, Teil dieses großartigen Wochenendes zu sein.“ (AZ)