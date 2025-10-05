Icon Menü
Kissinger SC dreht 0:3 gegen Lechhausen Mering II verliert in Ottmarshausen, der TSV Merching siegt souverän

Fußball-Kreisliga Augsburg

Aus 0:3 mach‘ 4:3: KSC gelingt irres Comeback

Fußball-Kreisliga Augsburg: Der Kissinger SC dreht gegen Lechhausen einen 0:3-Rückstand. Mering II verliert in Ottmarshausen, der TSV Merching siegt souverän bei einem Angstgegner.
Von Johann Eibl
    Der 18-jähirge Leon Seiler führte den Kissinger SC in einer überragenden zweiten Halbzeit gegen die DJK Lechhausen zu einem 4:3-Sieg.
    Der 18-jähirge Leon Seiler führte den Kissinger SC in einer überragenden zweiten Halbzeit gegen die DJK Lechhausen zu einem 4:3-Sieg. Foto: Rudi Fischer

    Mit 0:3 Toren lag der Kissinger SC gestern in seinem Kreisliga-Heimspiel gegen die DJK Lechhausen bereits zurück. Geradezu aussichtslos, möchte man sagen. Wer nun mit einer Heimniederlage gerechnet hatte, der hatte sich aber gründlich getäuscht. Denn am Ende jubelte der KSC als 4:3-Sieger. Die zweite Mannschaft des SV Mering kassierte eine weitere Niederlage, sie verlor in Ottmarshausen mit 2:4. Und oben lässt sich der TSV Merching nicht stoppen, er gewann in Welden mit 4:1.

