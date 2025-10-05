Aus 0:3 mach‘ 4:3: KSC gelingt irres Comeback

Mit 0:3 Toren lag der Kissinger SC gestern in seinem Kreisliga-Heimspiel gegen die DJK Lechhausen bereits zurück. Geradezu aussichtslos, möchte man sagen. Wer nun mit einer Heimniederlage gerechnet hatte, der hatte sich aber gründlich getäuscht. Denn am Ende jubelte der KSC als 4:3-Sieger. Die zweite Mannschaft des SV Mering kassierte eine weitere Niederlage, sie verlor in Ottmarshausen mit 2:4. Und oben lässt sich der TSV Merching nicht stoppen, er gewann in Welden mit 4:1.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86415 Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karlsruher SC Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis