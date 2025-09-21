Icon Menü
Kissinger SC erringt dritten Sieg in Folge: Spannendes Duell gegen Ottmarshausen

Fußball-Kreisliga Augsburg

Der dritte Sieg in Folge: Kissing bleibt ein Spitzenteam

Gegen Ottmarshausen muss der Kissinger SC in der Fußball-Kreisliga Augsburg aber bis zum Schluss hellwach bleiben. Spitzenreiter Merching genügt ein Tor. Merings „Zweite“ geht unter.
Von Johann Eibl
    •
    •
    •
    Der Gegner ist geschlagen: Julian Zeiske bejubelt den Kissinger 3:1-Heimsieg über den SV Ottmarshausen. Der KSC blickt von Tabellenplatz vier nach oben.
    Der Gegner ist geschlagen: Julian Zeiske bejubelt den Kissinger 3:1-Heimsieg über den SV Ottmarshausen. Der KSC blickt von Tabellenplatz vier nach oben. Foto: Rudi Fischer

    An der Spitze der Fußball-Kreisliga Augsburg kam es am Sonntag zu keinen großen Veränderungen. Vorne zieht einsam der TSV Merching seine Kreise, dem beim Schlusslicht in Hiltenfingen ein Tor zum neunten Saisonsieg reichte. Der Kissinger SC war zuhause gegen Ottmarshausen mit 3:1 erfolgreich. Die „Zweite“ des SV Mering dagegen hatte beim SV Türkgücü Königsbrunn nur wenig zu bestellen und verlor gleich mit 4:7.

