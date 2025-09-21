Der dritte Sieg in Folge: Kissing bleibt ein Spitzenteam

An der Spitze der Fußball-Kreisliga Augsburg kam es am Sonntag zu keinen großen Veränderungen. Vorne zieht einsam der TSV Merching seine Kreise, dem beim Schlusslicht in Hiltenfingen ein Tor zum neunten Saisonsieg reichte. Der Kissinger SC war zuhause gegen Ottmarshausen mit 3:1 erfolgreich. Die „Zweite“ des SV Mering dagegen hatte beim SV Türkgücü Königsbrunn nur wenig zu bestellen und verlor gleich mit 4:7.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86504 Merching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußball-Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis