Kissinger SC ist auswärts eine Macht – Merchings siebter Streich

Kreisliga Augsburg

Kissing ist auswärts eine Macht – Merchings siebter Streich

Der KSC feiert in der Kreisliga bei Türkgücü Königsbrunn bereits den dritten Dreier in der Fremde. Der TSV Merching setzt seine Siegesserie in Schwabegg fort.
Von Johann Eibl
    • |
    • |
    • |
    Der Kissinger SC gewann beim SV Türkgücü Königsbrunn deutlich.
    Der Kissinger SC gewann beim SV Türkgücü Königsbrunn deutlich. Foto: Rudi Fischer

    Zuhause hat der Kissinger SC in drei Auftritten erst vier Punkte geholt. Aber auswärts schlägt die Mannschaft in der Kreisliga Augsburg so richtig zu. Beispielsweise am Sonntag mit einem 4:0 beim SV Türkgücü Königsbrunn. Ähnlich souverän gestaltete Spitzenreiter Merching seine Vorstellung in Schwabegg und baute mit einem 4:1-Erfolg die Siegesserie auf sieben Partien aus. Der zweiten Mannschaft des SV Mering fehlte in Welden ein Tor zu einem Remis.

