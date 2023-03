König Fußball ist zurück: Kurz vor dem Start gehen immer die Probleme los

Plus Pünktlich zum Frühlingsbeginn starten die heimischen Fußballer in die Punktrunde. Die Vorbereitung ist nie leicht – egal ob Regionalliga oder Reserveklasse.

Der Ball rollt wieder, besser gesagt er hoppelt und springt. Denn bei den aktuellen Platzverhältnissen haben die heimischen Fußballer mehr Mühe als sonst, das Spielgerät zu kontrollieren. Es ist wie immer nach der Winterpause: Kurz bevor es auf den Plätzen in Aichach-Friedberg so richtig losgehen kann, sind die Bedingungen nicht optimal.