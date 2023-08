Mit guter Vereinsarbeit: Sport boomt wieder nach der Corona-Pause

Plus Bei den Tennis-Kreismeisterschaften nehmen 160 Spielerinnen und Spieler teil. Das zeigt, dass es mit dem Sport nach Corona wieder aufwärts geht. Das hat Gründe.

Während der Corona-Pause hatten die Sportvereine im Wittelsbacher Land zu kämpfen. Die Mitgliederzahlen gingen zurück, die Regelungen waren kompliziert und teilweise nur schwer umzusetzen. Nun zeigt sich aber, dass sich der Einsatz der Ehrenamtlichen gelohnt hat. Bestes Beispiel ist die Tennis-Kreismeisterschaft, bei der rund 160 Spielerinnen und Spieler am Start waren.

Beim vorherigen Turnier 2019, also vor Corona, waren es zwar noch ein paar mehr Teilnehmende, doch der Trend ist eindeutig positiv, wie Veranstalter und Tennisgemeinschaft bestätigen. Das ist der Verdienst der Vereine, die auch in den schwierigen Zeiten alles versucht haben, um ihren Mitgliedern ein sportliches Angebot zu machen.