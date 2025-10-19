Mering reichen vier Tore nicht – Merching unübertroffen

Vier Tore – das müsste doch reichen zum Gewinn von drei Punkten. Die zweite Mannschaft des SV Mering machte am Sonntag im Kreisligaheimspiel gegen die DJK Lechhausen die bittere Erfahrung, dass diese Rechnung nicht jedes Mal aufgehen muss. Mit einem 4:4 teilte man sich die Punkte. Wesentlich weniger Treffer erzielten Kissing und Merching, die aber jeweils drei Zähler einfuhren.

SV Mering II – DJK Lechhausen 4:4

Ein bisschen verrückt darf man den Verlauf dieser Kreisligapartie durchaus nennen. Manuel Andre und Jannik Pritzkau hatten die DJK vermeintlich auf die Siegerstraße gebracht. Dann sah es ganz danach aus, dass sich die Meringer durchsetzen würden. Denn Sascha Mölders, Johannes Pfeiffer und zweimal Luis Schaller sorgten für den 4:2-Zwischenstand. Aber am Ende trafen Mecnur Aysel und Jannik Pritzkau noch für Lechhausen. Es wäre der dritte Saisonsieg für die Meringer gewesen, die nach wie vor einen Abstiegsplatz einnehmen. Spielertrainer Johannes Pfeiffer meinte: „In unserer Situation ist der Punkt zu wenig.“ Ganz am Schluss vergab der MSV die Riesenchance zum 5:4. Laut Pfeiffer resultierten die vier Gästetore durchwegs aus individuellen Fehlern. Im zweiten Durchgang habe man zu hektisch agiert.

2:1 und 1:0: Kissinger SC und TSV Merching gewinnen jeweils knapp

Kissinger SC – TSV Göggingen 2:1

Mit diesem knappen Heimsieg überholte der Kissinger SC die Gögginger in der Tabelle und rückte vor auf Rang drei. Leon Seiler mit einem Sonntagsschuss und Julian Zeiske nach einer Ecke erzielten in der ersten halben Stunde die Tore für die Gastgeber, wenig später verkürzte Johan Aßbeck in die Kissinger Euphorie hinein. Nach der Pause musste Stefan Wiedemann bei den Gästen zehn Minuten zuschauen, am Ende wurde sein Teamkollege Alan Gruber mit Rot ausgeschlossen. Einen Platz unter den ersten drei Teams hatte man in Kissing als Saisonziel ausgegeben. „Ich bin ganz froh, dass wir den Sprung auf das Treppchen jetzt geschafft haben“, stellte Spielertrainer Franko Berglmeir fest: „War ein harter Fight, Göggingen hat uns alles abverlangt. Das Ergebnis geht so in Ordnung. Zweite Halbzeit haben wir mit Mann und Maus verteidigt.“ Ein wenig Glück brauchten die Gastgeber auch, denn der TSV verzeichnete einen Lattenschuss.

SV Türkgücü Königsbrunn – TSV Merching 0:1

Moritz Willis war in der 74. Minute der einzige Torschütze. Damit sicherte sich Merching den zwölften Sieg im dreizehnten Spiel. Günter Bayer, der TSV-Trainer, hatte dieses Mal unter den Zuschauern Platz genommen. Weil er kränkelte, überließ er das Coachen seinem Assistenten Moritz Willis. „War ein relativ ausgeglichenes Spiel ohne nennenswerte Chancen“, so Bayer: „Mit einem Unentschieden hätten wir auch leben können.“ Willis hätte bei einem Lattenschuss alles klarmachen können. „Personell kommen wir auf dem Zahnfleisch daher“, äußerte sich der Trainer über Probleme, die schon länger anhalten. Torjäger Julian Schmid fehlt ebenso verletzt wie Ryad Mohmed, am Sonntag erwischte es auch noch Jona Köhler, bei dem ebenfalls die Gefahr besteht, dass er länger ausfällt.