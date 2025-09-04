Unterschiedliche Ausgangslagen prägen den nächsten Spieltag

Für die Friedberger Kreisligisten könnten die Voraussetzungen vor dem siebten Spieltag kaum gegensätzlicher sein: Während der TSV Merching seine Siegesserie ungestört fortsetzt, stehen die SF Bachern und die Sportfreunde Friedberg unter Zugzwang und benötigen dringend Punkte, um ein Ausrufezeichen zu setzen. Auch der Kissinger SC ist gefordert – ein Dreier ist notwendig, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.

SF Friedberg Die SF Friedberg befinden sich aktuell in einem Formtief und verloren ihre letzten drei Partien mit 0:4. Zuletzt musste man sich nach einem frühen Rückstand dem FC Gerolsbach geschlagen geben, wodurch die Friedberger mit sechs Zählern auf dem 14. Tabellenplatz rangieren. „Uns haben in den letzten Wochen ein paar wichtige Spieler gefehlt, die nicht leicht zu ersetzen sind. Das soll aber auch keine Ausrede sein“, hadert Trainer Thomas Holzapfel und fügt hinzu: „Ich habe gehofft, dass wir in Gerolsbach den Bock umstoßen können. Das ist uns allerdings nicht gelungen, da wir einfach keine gute Leistung gebracht haben.“

Gegensätze zum Spieltagsauftakt: Ostler im Formtief, Merching reitet auf Erfolgswelle

Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr empfangen die Sportfreunde den BC Aichach, der zuletzt beim BSV Berg im Gau mit 1:3 verloren und dadurch den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst haben. „Es sind jetzt wieder fast alle Spieler zurück. Ich hoffe, dass ich jetzt auch von der Breite her wieder eine bessere Mannschaft habe. Wir müssen langsam anfangen zu punkten, um uns von den gefährlichen Plätzen zu befreien“, erklärt.

TSV Merching Mit einem 4:2- Heimerfolg über den TSV Diedorf erhöhte der TSV Merching seine Siegesserie auf sechs Spiele. Somit haben die Merchinger weiterhin einen komfortablen Fünf- Punkte- Vorsprung auf den ersten Nicht- Aufstiegsplatz der Kreisliga Augsburg. Des Weiteren haben sich die Merchinger in der Verteidigung mit dem erfahrenen Sedat Yilmaz verstärkt, der bereits gegen Diedorf sein Debüt feierte.

Parallel zu den SF Friedberg gastiert der TSV beim SV Schwabegg. Die Schwabegger legten zunächst einen schwachen Saisonstart mit zwei Niederlagen hin, konnten sich danach mit sieben Punkten in drei Spielen zwar wieder aufrappeln, unterlagen jedoch am vergangenen Spieltag in Göggingen mit 1:3.

Kissinger SC in die Ergebniskrise gerutscht, Bachern tut sich schwer, Mering II im Mittelfeld

Kissinger SC Nach einem starken Auftakt in die neue Spielzeit befindet sich der Kissinger SC in einer Ergebniskrise und konnte in den vergangenen drei Spielen lediglich einen Punkt eintüten. Vor allem die Auftritte bei den beiden Niederlagen in der vergangenen englischen Woche entsprachen nicht den Vorstellungen von Spielertrainer Franko Berglmeir, der beim 2:2- Unentschieden gegen den TSV Pfersee eine deutliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft gefordert hat. Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr ist der KSC zu Gast beim Absteiger Türkgücü Königsbrunn, der sich mit drei Punkten aus drei Spielen bislang in der Kreisliga schwertun.

SF Bachern Die SF Bachern tun sich bislang in der Kreisliga schwer. Nach sechs Partien stehen lediglich zwei Punkte sowie ein Torverhältnis von 7:25 zu Buche - das bedeutet aktuell den letzten Tabellenplatz. Zuletzt kassierte man auf heimischem Rasen ein deutliches 0:7 gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf. Nun geht es parallel zu den anderen Kreisligisten nach Rennertshofen. Dort wartet ein richtungsweisendes Duell im Kampf um den Klassenerhalt, denn die Gastgeber liegen mit sechs Punkten auf Rang 13 - für die Bacherner also die große Chance, ein dringend benötigtes Lebenszeichen zu setzen.

SV Mering II Trotz der frühen Führung durch Sascha Mölders, musste sich die Zweitvertretung des SV Mering dem TSV Neusäß mit 2:4 geschlagen geben. Mit sieben Punkten finden sich die Meringer im Tabellenmittelfeld wieder und gastieren auch am Sonntagnachmittag um 15 Uhr in Welden. Der TSV Welden befindet sich aktuell in einer guten Verfassung und konnte drei seiner vergangenen vier Partien für sich entscheiden.