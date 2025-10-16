Warum läuft es nicht bei den Sportfreunden Friedberg? Bachern mit historischem Erfolg

Für die Friedberger Kreisligisten steht am Sonntagnachmittag der 13. Spieltag auf dem Programm. Sowohl die SF Friedberg als auch die Zweite des SV Mering hoffen dabei auf den lang ersehnten Befreiungsschlag aus ihrer sportlichen Krise. Im Topspiel empfängt der Kissinger SC den Tabellendritten aus Neusäß, während die SF Bachern nach ihrem historischen ersten Kreisliga-Sieg weiter nachlegen wollen. Profitieren vom Spitzenspiel könnte der TSV Merching, der mit einem weiteren Erfolg in Königsbrunn den Vorsprung vergrößern könnte.

Friedbergs Spielertrainer Matthias Schuster: „Wir haben viel umgestellt und fangen bei Null an“

SF Friedberg: Nach sechs Punkten aus den ersten drei Partien starteten die Ostler gut in die Saison, konnten danach allerdings nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen. Stattdessen mussten sich die Friedberger in allen der darauffolgenden neun Duelle – mit einem Torverhältnis von 6:34 – geschlagen geben und stehen dadurch punktgleich mit den Sport-Freunden Bachern auf dem vorletzten Tabellenplatz. In Folge übernahm Matthias Schuster vom FC Affing das Amt als Spielertrainer und steht nun vor einer harten Aufgabe: „Man merkt, dass die Mannschaft aufgrund der vielen Pleiten niedergeschlagen wirkt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir mit den vielen starken Charakteren die Kehrtwende schaffen können“, ordnet Schuster ein.

Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die Sportfreunde den SSV Alsmoos-Petersdorf, der mit 20 Punkten derzeit auf dem vierten Tabellenplatz rangiert. „Wir haben in den vergangenen zwei Wochen viel umgestellt. Petersdorf ist natürlich eine Mannschaft, die reichlich Kreisliga- Erfahrung mitbringt und viele individuell starke Spieler hat. Wir sind der Underdog, können aber, wenn wir gemeinsam anpacken, für eine Überraschung sorgen“, fügt der junge Spielertrainer hinzu.

Kissinger SC: Nach fünf Siegen am Stück musste sich der Kissinger SC am vergangenen Spieltag mit einem Punkt in Bobingen zufriedengeben. Nun reist Aufsteiger TSV Göggingen mit zwei Punkten mehr auf Rang drei nach Kissing. „Insgesamt ist es außergewöhnlich stark, was die Aufsteiger in dieser Saison leisten. Unser Ziel ist es definitiv, nach dem Wochenende auf dem dritten Platz zu stehen“, verrät Spielertrainer Franko Berglmeir.

Kann sich der TSV Merching weiter absetzen? Kellerkinder SV Mering II und SF Bachern im Einsatz

SV Mering II: Die zweite Mannschaft des SV Mering musste am vergangenen Wochenende vor heimischem Publikum eine deutliche 0:4-Niederlage gegen den FC Tur Abdin Augsburg und damit auch die vierte Pleite in Folge verkraften. Am kommenden Sonntag empfängt das Team von Trainer Johannes Peiffer bereits um 14 Uhr die sechstplatzierte DJK Lechhausen. „Wie auch in den vergangenen Wochen, müssen wir langsam anfangen zu punkten. Mit Lechhausen kommt ein eingespielter Gegner zu uns, gegen die wir uns beweisen können“, erklärt Pfeiffer.

SF Bachern: Die SF Bachern feierten mit einem 2:1-Erfolg gegen den SV Echsheim-Reicherstein den ersten Kreisligasieg ihrer Vereinsgeschichte. Nachdem die Mannschaft um die Spielertrainer Oliver Mühlberger und Maximilian Leicht zu Saisonbeginn noch deutliche Niederlagen einstecken mussten, stabilisierten sie sich in den vergangenen Wochen durch taktische Umstellungen und belohnten sich mit einem „Dreier“ vor heimischem Publikum. Nun gastieren die Bacherner ebenfalls am Sonntagnachmittag in Klingsmoos, wo sie den Aufwärtstrend bestätigen wollen.

TSV Merching: Mit einem 3:0 gegen den TSV Pfersee setzte der TSV Merching seine hervorragende Form fort und verteidigte seine Spitzenposition in der Kreisliga Augsburg. Parallel zu den anderen Friedberger Kreisligisten gastieren die Merchinger beim SV Türkgücü Königsbrunn. Durch das direkte Duell zwischen Kissing und Neusäß könnten die Merchinger mit einem weiteren Sieg den Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz weiter ausbauen.