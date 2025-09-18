Friedberg und Mering II am Scheideweg – Tabellenerster Merching gegen den Letzten

Am neunten Spieltag der Kreisliga stehen für die Friedberger Mannschaften interessante Partien an. Der TSV Merching reist zum Tabellenletzten ASV Hiltenfingen. Der Kissinger SC peilt an, seine Serie weiter auszubauen und vorn dranzubleiben. Die SF Bachern hingegen warten noch auf ihren ersten Saisonsieg. Auch die Zweitvertretung des SV Mering und die Sportfreunde Friedberg sind gefordert: Beide Mannschaften benötigen dringend Punkte, um sich aus der gefährlichen Tabellenregion zu befreien.

Kissinger SC: Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen präsentiert sich der Kissinger SC aktuell in starker Form und hat den Anschluss auf die oberen Plätze hergestellt. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr empfängt der KSC nun den Tabellenneunten aus Ottmarshausen. „In der Vergangenheit waren es nie einfache Duelle gegen Ottmarshausen. Auch wenn die Ergebnisse meist stimmten, haben wir uns oft schwer getan“, erklärt Spielertrainer Franko Berglmeir.

SF Friedberg mit fünf Pleiten am Stück Vorletzter, TSV Merching gegen punktlosen Letzten

Um den Anschluss nicht zu verlieren und die jüngste Form zu bestätigen möchte Berglmeir die drei Punkte in Kissing lassen: „Ich hoffe, dass wir langsam auf Temperatur kommen. Auch wenn uns wieder ein paar Stammspieler fehlen werden, brauchen wir - auch im Hinblick auf die Tabelle - die drei Punkte.“

SF Friedberg: Fünf Niederlagen am Stück haben die SF Friedberg in der Tabelle auf den vorletzten Platz zurückgeworfen. Entsprechend dringend brauchen die Friedberger Punkte, um der Negativserie ein Ende zu setzen und etwas Luft im Abstiegskampf zu bekommen. Die nächste Chance dazu bietet sich gegen den BC Adelzhausen: Parallel zum KSC empfangen die SF den Tabellenachten der Kreisliga Ost. Der BC Adelzhausen kann mit elf Punkten eine ausgeglichene Bilanz vorweisen: Auf drei Siege kommen ebenso viele Niederlagen sowie zwei Unentschieden.

TSV Merching: Auf den Spitzenreiter wartet ein Duell der Kontraste. Mit 7:1 überrollte der TSV Merching am vergangenen Spieltag den SV Hammerschmiede und baute seine Siegesserie auf acht Duelle aus. Um die Serie beizubehalten, gastiert der TSV Merching bereits am Samstagnachmittag um 15 Uhr beim ASV Hiltenfingen, der bislang eine Saison zum Vergessen spielt: ohne einen Zähler auf dem Konto stehen die Hiltenfinger mit einer negativen Tordifferenz von 18 auf dem letzten Tabellenplatz.

Mering II-Gegner Türkgücü Königsbrunn noch nicht in Form, SF Bachern warten auf ersten Sieg

SV Mering II: Dank einer überragenden Mölders-Show in der ersten Halbzeit feierte die Zweitvertretung des SV Mering am vergangenen Spieltag einen deutlichen 5:1-Kantersieg gegen den TSV Pfersee. Im Abstiegskampf war dieser Erfolg von enormer Bedeutung: Mit nun sieben Punkten rangiert das Team von Trainer Johannes Pfeiffer aktuell auf dem 13. Tabellenplatz und hat durch den Sieg den Anschluss gewahrt. Am Sonntag (15 Uhr) steht für die Meringer das nächste richtungsweisende Spiel an: Im Kellerduell gastieren sie beim SV Türkgücü Königsbrunn, der nach dem Abstieg aus der Bezirksliga mit bislang sechs Punkten aus sechs Spielen noch nicht richtig in Tritt gekommen ist.

SF Bachern: Durch einen späten Treffer in der Nachspielzeit erkämpften sich die SF Bachern gegen Inchenhofen den dritten Punkt der Saison. Vor allem defensiv präsentierte sich das Team deutlich stabiler und ließ weniger zu, was in den vorherigen Partien noch eine große Schwachstelle war. Am Sonntag (15 Uhr) wartet nun die nächste Aufgabe: Auswärts trifft Bachern auf die Reserve des TSV Rain. Leicht wird es dort nicht, denn die Gastgeber haben bereits 13 Punkte gesammelt und belegen Rang fünf der Tabelle.