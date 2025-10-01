Bachern beim Spitzenreiter, Friedberg hofft auf den Befreiungsschlag mit neuem Spielertrainer

Abwechslungsreiches Programm in den Kreisligen: Der Kissinger SC empfängt den Aufsteiger aus Lechhausen. Für die zweite Mannschaft des SV Mering steht in Ottmarshausen eine richtungsweisende Partie an. Der TSV Merching reist nach Welden, während die SF Bachern vor einer echten Mammutaufgabe stehen: Sie müssen beim Spitzenreiter FC Affing antreten. Die Sportfreunde Friedberg hoffen im Heimspiel gegen die DJK Gebenhofen-Anwalting auf den ersehnten Befreiungsschlag.

SF Friedberg: Nach dem Trainer-Aus von Thomas Holzapfel kassierten die SF Friedberg beim 1:3 gegen den SV Echsheim-Reicherstein bereits die siebte Niederlage in Serie. Nun steht für den neuen Spielertrainer Matthias Schuster, der 2024/2025 noch Spielertrainer des FC Affing war, das erste Spiel an: Gegen die DJK Gebenhofen-Anwalting, die mit fünf Punkten mehr auf Rang 13 steht, bietet sich die Chance, die Negativserie zu beenden und im Abstiegskampf wieder näher heranzurücken.

Um der Negativserie ein Ende zu setzen: Matthias Schuster vom FC Affing übernimmt in Friedberg

Schuster wird die Ostler zukünftig gemeinsam mit Serkan Demharter gleichberechtigt betreuen. Als Spieler bringt der 30-Jährige Bezirks- und Landesliga-Erfahrungen von seinen Stationen beim TSV Aindling und TSV Meitingen mit. „Letztes Spiel haben uns drei Spieler gefehlt, die am Sonntag wieder dazukommen. Wir sind personell wieder stark aufgestellt und hoffen, dass wir den Schalter mit unserem neuen Spielertrainer umlegen können“, erklärt Vorsitzender Fritz Sedl.

Kissinger SC: Mit einem 3:0-Erfolg im Derby gegen die Zweitvertretung des SV Mering hat der Kissinger SC seine starke Form der vergangenen Wochen eindrucksvoll bestätigt. Mit nun 22 Punkten liegt der KSC auf Rang vier, punktgleich mit dem Tabellendritten und nur zwei Zähler hinter Platz zwei. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt Kissing den Aufsteiger DJK Lechhausen, der mit 16 Punkten eine solide Aufstiegssaison spielt: offensiv stark mit bereits 21 Toren, defensiv jedoch anfällig mit 22 Gegentreffern.

„Lechhausen ist eine unangenehme Mannschaft und sie haben wenig zu verlieren. Wenn wir aber unsere Leistung der vergangenen Wochen abrufen, bin ich zuversichtlich, dass wir zu Hause unseren fünften Sieg in Serie feiern können“, erklärt Spielertrainer Franko Berglmeir.

Schwierige Aufgabe beim Spitzenreiter: SF Bachern gastieren beim FC Affing

SF Bachern: Nach der taktischen Umstellung präsentiert sich die Defensive der SF Bachern deutlich stabiler. Hatte man zu Saisonbeginn noch herbe Niederlagen hinnehmen müssen, ließ man in den vergangenen drei Partien lediglich vier Gegentreffer zu. Doch trotz der verbesserten Abwehrleistung reichte es nur zu einem Punktgewinn. Um den Anschluss nicht zu verlieren, müssen die Bacherner dringend Zählbares einfahren – ausgerechnet beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter FC Affing, der mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 28:8 die Tabelle anführt.

TSV Merching: Der TSV Merching ließ nach neun Siegen in Serie erstmals Punkte liegen: Gegen Verfolger TSV Neusäß reichte es zu Hause nur zu einem 1:1-Unentschieden. Damit verpasste die Elf von Trainer Günter Bayer, den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte auszubauen. Dennoch bleibt Merching mit vier Zählern vorn und tritt am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellen-Siebten TSV Welden an, der bislang 13 Punkte gesammelt hat.

SV Mering II: Die junge Zweitvertretung des SV Mering, angeführt von Routiniers wie Trainer Johannes Pfeiffer und Sascha Mölders, musste im Derby gegen den Kissinger SC eine 0:3- Niederlage hinnehmen und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Am Sonntag (15 Uhr) wartet nun beim SV Ottmarshausen eine richtungsweisende Partie: Mit sieben Punkten liegen die Meringer auf dem vorletzten Rang, der Gegner hat als Tabellenzwölfter lediglich drei Zähler mehr auf dem Konto.