Kreisliga Ost: Die einen wollen oben dran bleiben, die anderen unten rauskommen

Nachdem auch die letzten Mannschaften in die zweite Hälfte der Saison der Kreisliga Ost gestartet sind, stehen am Sonntag (15 Uhr) wieder einige Duelle im Spielplan, die es in sich haben. Davon drei echte Lokalderbys und ein Spiel, bei dem es die drei Punkte zu holen gilt, um oben dranzubleiben.

BC Adelzhausen – SC Oberbernbach

Trotz der laut Coach Jürgen Lichtenstern „definitiv schlechten Vorbereitung“ hat es für die auf dem vierten Rang liegenden Adelzhausener beim Restrundenauftakt gegen Geroldsbach (3:3) immerhin für einen Punkt gereicht. Soll aber am Ende der angepeilte Platz unter den Top Five herausspringen, müssen Siege her. Da kommt das Derby gegen das Schlusslicht der Liga aus Oberbernbach scheinbar wie gelegen. Doch der Tabellenplatz sagt über die aktuelle Form der Oberbernbacher wenig aus. Zuletzt siegte der SC gegen den direkten Abstiegskonkurrenten TSV Burgheim mit 2:1 und ist gewillt, den Aufwärtstrend beizubehalten und mit drei Punkten den Sprung auf die Relegationsplätze zu schaffen.

SSV Alsmoos-Petersdorf – TSV Pöttmes

Der Tabellenzwölfte aus Pöttmes bekommt es mit dem SSV zu tun, der momentan an dritter Stelle steht. Für beide Mannschaften ein Spiel von gewisser Wichtigkeit. Während den Pöttmesern das Wasser bis zum Halse steht und die Abstiegsplätze nur einen Punkt entfernt liegen, geht der Blick in Alsmoos-Petersdorf Richtung Platz zwei. Ein Sieg würde also beiden guttun. Eines steht aber fest: Die TSV-Defensivabteilung wird auf jeden Fall gefordert sein, denn SSV-Spielertrainer Robin Helmschrott befindet sich in blendender Verfassung. Der Stürmer besserte beim vergangenen 3:0-Sieg in Friedberg sein Torkonto auf stattliche 19 Buden auf und wird wohl auch am Sonntag schwer zu halten sein.

FC Affing – BC Aichach

In Affing kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn. Zu Gast ist der BC aus Aichach, der aktuell zwei Punkte vor den Affingern auf Platz fünf rangiert. Während die Kicker aus der Kreisstadt letzte Woche eine Pleite gegen den Ligaprimus Joshofen einstecken mussten (1:2), holte Affing durch ein souveränes 4:0 in Rennertshofen die Maximalausbeute. Es gilt die Devise: Wer oben dran bleiben will, ist zum Siegen verdammt.

TSV Inchenhofen – FC Rennertshofen

Auch wenn es letzte Woche in Pöttmes eine Niederlage gab, ist bei den Inchenhofenern die Stimmungslage nach wie vor prächtig. Als Aufsteiger nur drei Zähler hinter dem Tabellenführer zu stehen, ist schon mal eine Ansage. Gegen den FC aus Neuburger Gefilden sollte die Offensivabteilung um Torjäger Marco Bergmair zum einen oder anderen Abschluss kommen, denn die Abwehr in Rennertshofen lässt mit den zweitmeisten Gegentoren der Liga doch etwas zu wünschen übrig.