Co-Trainer übernimmt vorerst: Sportfreunde Friedberg und Thomas Holzapfel trennen sich

Nach der 0:4-Niederlage gegen den BC Adelzhausen haben sich die Sportfreunde Friedberg und Trainer Thomas Holzapfel getrennt. Der Impuls zur Beendigung der Zusammenarbeit ging dabei von Holzapfel selbst aus. Holzapfel hatte die Mannschaft im Winter übernommen und sie in einer schwierigen Phase zum Klassenerhalt geführt. Für diese Leistung zeigte sich der Verein ausdrücklich dankbar. „Thomas hat der Mannschaft in kurzer Zeit Stabilität und Struktur gegeben. Ohne ihn wäre der Klassenerhalt kaum möglich gewesen. Dafür gebührt ihm unser großer Dank“, betonte Abteilungsleiter Oliver Seger.

Nach dem großen personellen Umbruch im Sommer, als zahlreiche Spieler den Verein verließen, war man sich bewusst, dass eine schwierige Saison bevorstehen würde. Dennoch erwies sich die jüngste Negativserie von sechs Niederlagen in Folge als zu große Belastung. Besonders die klare Niederlage gegen den BC Adelzhausen war letztlich ausschlaggebend für die Trennung. Die Sportfreunde Friedberg stehen so derzeit mit gerade einmal sechs Punkten aus neun Spielen bei einem Torverhältnis von 8:28 auf dem vorletzten Platz und damit auf einem Abstiegsrang. Lediglich die Sport-Freunde Bachern liegen mit drei Punkten noch hinter den Ostlern.

Vergangene Saison noch der Klassenerhalt: Thomas Holzapfel verlässt die Sportfreunde Friedberg

Bis auf Weiteres übernimmt der bisherige Co-Trainer Serkan Demharter die Leitung der ersten Mannschaft. Er soll das Team nun gezielt auf das nächste wichtige Auswärtsspiel in Echsheim-Reicherstein vorbereiten. Parallel dazu wird die Vereinsführung in Ruhe über die künftige Besetzung des Cheftrainerpostens entscheiden. Mit dem Abschied von Holzapfel endet ein kurzes, aber prägendes Kapitel bei den Sportfreunden Friedberg – und gleichzeitig beginnt ein neuer Abschnitt, in dem der Verein trotz schwieriger Rahmenbedingungen den Klassenerhalt fest im Blick behalten will.

Die Trennung zwischen den Sportfreunden Friedberg und Thomas Holzapfel ist dabei nicht der einzige Trainerwechsel, der in der Kreisliga Ost stattgefunden hat: Wie die Sportfreunde Griesbeckerzell am Montagnachmittag mitteilten, ist das Trainerduo Björn Wohlrab/Patrick Szilagyi Geschichte. Nach dem letztjährigen Abstieg aus der Bezirksliga konnte Zell in dieser Saison in der Kreisliga bislang noch nicht Fuß fassen und steht mit sieben Punkten als Drittletzter nur einen Platz vor den Sportfreunden auf einem Abstiegs-Relegationsplatz. Als neues Trainerduo wurde Metin Bas, bereits von 2016 bis 2019 Zeller Trainer, und Manuel Schweizer, langjähriger Spieler des SCG, installiert. (AZ, mit ddur)