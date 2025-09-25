Derbyfieber und Topspiel: Mering II empfängt im Derby Kissing – Merching im Duell der Ungeschlagenen

In der Kreisliga stehen am Wochenende spannende Duelle an: Die Zweitvertretung des SV Mering empfängt im Derby den viertplatzierten Kissinger SC und hofft auf den Befreiungsschlag, während Kissing oben dranbleiben will. Im Duell der beiden ungeschlagenen Teams trifft der TSV Merching auf den TSV Neusäß. Die SF Bachern wollen ihren defensiven Aufwärtstrend bestätigen, während die SF Friedberg vor einer richtungsweisenden Partie stehen.

SV Mering II – Kissinger SC: Am Sonntag um 13 Uhr steigt das Derby zwischen der Zweiten des SV Mering und dem Kissinger SC. Die Meringer kämpfen in dieser Saison mit fehlender Konstanz und stehen mit sieben Punkten auf Rang 14. Ein Sieg würde der jungen Mannschaft von Trainer Johannes Pfeiffer etwas Luft verschaffen. „Wir sind eine junge Mannschaft. Für uns geht es jetzt darum, Konstanz reinkriegen und ruhigere Ergebnisse einzufahren. Natürlich ist ein Derby gegen Kissing immer etwas Tolles, aber für uns geht es in erster Linie um drei Punkte, um eine ruhigere Saison zu spielen“, erklärt Pfeiffer.

Der Kissinger SC hingegen ist nach einer kurzen Schwächephase wieder in Form, holte zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen und rangiert mit 19 Zählern punktgleich mit dem Tabellendritten auf Platz vier. Mit einem Derbysieg – und Schützenhilfe durch Merching gegen Neusäß – könnte der Abstand auf Rang zwei auf nur einen Punkt schrumpfen. „Wir haben mit Mering noch eine Rechnung aus der vergangenen Saison offen. Ein Derby gegen Mering ist für uns immer Ansporn genug. Ich bin nicht auf die Tabelle aus, wie wir nach dem Spiel stehen könnten. Unser Kader ist bereit und wieder nahezu komplett“, verrät Spielertrainer Franko Berglmeir.

Merching will makellos, Bachern weiter stabil bleiben – SF Friedberg will wieder erfolgreich sein

TSV Merching: In einem weiteren Topspiel des Wochenendes empfängt der TSV Merching am Sonntag (15 Uhr) den Aufsteiger TSV Neusäß – das Duell der beiden letzten ungeschlagenen Teams. Merching führt die Tabelle mit makellosen neun Siegen aus neun Spielen souverän an. Verfolger Neusäß liegt mit vier Zählern weniger und einem starken Torverhältnis von 25:6 auf dem zweiten Platz und ist ebenfalls voll auf Kurs. Mit einem Sieg vor heimischer Kulisse könnten die Merchinger den Vorsprung auf Platz zwei auf sieben Punkte erhöhen. Trainer Günter Bayer lobt den nächsten Gegner: „In so einem Spiel ist automatisch viel Spannung drin. Neusäß gehört meiner Meinung nach nicht in die Kreisliga und müsste höher spielen. Sie haben einen enorm starken Kader und wir müssen einen guten Tag erwischen, um da mitzuhalten.“

SF Bachern: Seit der taktischen Umstellung und der Rückkehr von Spielertrainer Oliver Mühlberger nach seiner Verletzung präsentierten sich die SF Bachern in den vergangenen beiden Spielen defensiv deutlich stabiler. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Sportfreunde nun den FC Gerolsbach und forcieren mit einer erneut defensiv guten Leistung den ersten Saisonsieg an: „Gerolsbach ist eine spielstarke Mannschaft mit gefährlichen Spielern in der Offensive. Wir spielen aber zu Hause und wollen den positiven Trend aus den letzten beiden Spielen fortsetzen und was Zählbares mitnehmen“, erklärt Mühlberger.

SF Friedberg: Für die Sportfreunde Friedberg läuft es in den vergangenen Wochen alles andere als gut: Nach sechs deutlichen Niederlagen in Serie rangiert das Team auf dem vorletzten Platz. Nun folgte ein Trainerwechsel: Thomas Holzapfel gab seine Position auf, im Moment leitet Co-Trainer Serkan Demharter das Training: Am Samstagnachmittag (16 Uhr) steht nun ein wichtiges Duell beim SV Echsheim- Reicherstein an, der mit drei Punkten mehr aktuell auf dem rettenden Ufer liegt. Mit einem Sieg können die Friedberger wieder den Anschluss schaffen.