Achtelfinale im Toto-Pokal: Mering empfängt den formstarken TSV Haunstetten 

Nach der ersten Pleite der Saison am vergangenen Wochenende in Kaufering steht für den SV Mering die nächste Englische Woche an: Im Viertelfinale des Toto-Pokals empfängt der MSV den formstarken TSV Haunstetten. Der kommende Gegner der Meringer verstärkte seinen Kader nach einem achten Platz in der Bezirksliga Nord in der Vorsaison deutlich und legte zum Saisonstart einen fulminanten Auftakt hin: Auf ein Unentschieden am ersten Spieltag folgten zwei deutliche 5:0- und 5:1-Erfolge. Zuletzt behielt der TSV auch im Topspiel in Gersthofen mit 3:1 die Oberhand. Besonders auffällig war dabei Neuzugang Kerem Cakin, der in diesem Sommer den Weg von Türkspor Augsburg aus der Bayernliga zum TSV ging. Der 32-jährige erfahrene Stürmer netzte bislang in vier Partien fünfmal ein und legte drei weitere Treffer auf.

Vierte englische Woche: Der SV Mering baut auf die Qualität in der Kaderbreite

„Es ist unsere vierte englische Woche und wir brauchen die Breite des Kaders mehr denn je. Wir haben gute Qualität in der Kaderbreite und schauen, wer mental und körperlich frisch ist“, erklärt Spielertrainer Thilo Wilke. Der 34-Jährige möchte nach der Niederlage in Kaufering wieder vermehrt auf die eigenen Stärken setzen: „Natürlich werden wir uns wieder an den Gegner anpassen. Mir ist jetzt aber wichtig, dass wir uns auf unsere Leistung konzentrieren und ich bin zuversichtlich, da es in den ersten Spielen auch sehr gut funktioniert hat.“

Der MSV muss nach den vielen aufeinanderfolgenden Spielen auch auf ein paar Spieler verzichten: Simon Gail, Leon Weigand, Maximilian Schmid und Maximilian Kless fallen für den Achtelfinal-Kracher aus. Zudem befinden sich Adam Matuszak und Moritz Neumann weiterhin im Aufbautraining, wodurch ein Einsatz zunächst fraglich ist. Das Ziel ist klar definiert: „Wenn wir schon so weit gekommen sind, wollen wir uns natürlich durchsetzen und eine gute Leistung auf den Platz bringen“, verrät Wilke.