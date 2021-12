16 Buben an sechs Geräten

Athleten des TSV Friedberg messen sich intern bei den Vereinsmeisterschaften. Warum auch die gefährdet sind.

In diesem Jahr fand bei den Kunstturnern des TSV Friedberg kein einziger Wettkampf statt. Das Trainerteam entschied deshalb, eine Vereinsmeisterschaft auszurichten.

Beinahe hätte der Wettkampf wegen Corona nicht stattfinden können. Doch letztendlich hatten die Trainerinnen und Trainer die Idee, den Wettkampf per Livestream zu übertragen, da Zuschauer in der Halle nicht zugelassen waren. Insgesamt 16 Buben im Alter von neun bis 19 Jahren zeigten an den sechs Geräten (Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck) ihr Können. Die Kunstturner wurden nach Jahrgängen eingeteilt. „Die Wettkämpfe waren sehr spannend. Für viele Jungs war es der erste Wettkampf überhaupt“, so Trainerin Julia Roth. Froh waren die Verantwortlichen des TSV, dass es wenig Stürze und keine Verletzungen gab. Die Leistungsturner konnten zudem erstmals ihre Kürübungen zeigen.

Mit insgesamt 88,3 Punkten holte Lukas Geißlinger den ersten Platz vor Raphael Pister und Morgan Rebaud. Bei den Jüngsten gab es keinen klaren Favoriten. Letztendlich hatte der neunjährige Jan Weimer die Nase vorn und stand mit 77,9 Punkten ganz oben auf dem Treppchen. Mit 75,7 Punkten erreichte Tristan Schmid-Gräber Platz zwei knapp vor Dominik Schneider (75,0).

In der Altersklasse 2009 belegte Josef Schweiger den dritten Platz hinter Elias Schubert und Sieger Ben Köhler. Im Wettkampf um den Jugendmeister traten Fabian Hartmann und Simon Zutt gegeneinander an. Am Schluss hatte der zwei Jahre ältere Hartmann die Nase vorn und wurde mit 13 Punkten Vorsprung Jugendmeister. Konkurrenzlos wurde Markus Schmid (Jahrgang 2002) Vereinsmeister. Sein Mitstreiter konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. (saro)