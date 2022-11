Überzeugender Auftritt: Turner des TSV Friedberg schwabenweit vorne dabei

Plus Drei Nachwuchsmannschaften des TSV Friedberg sind beim Regionalentscheid der Turner in Senden dabei. Ein Quartett qualifiziert sich für die nächste Runde.

Voller Spannung und gut vorbereitet starteten die Kunstturner des TSV Friedberg mit drei Mannschaften beim Regionalentscheid des Turnbezirk Schwaben im Gerätturnen männlich in Senden.