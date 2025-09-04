Stätzling fährt nach Aystetten: Die Wochen der Wahrheit sind angebrochen

Wenn das Spiel des FC Stätzling am Freitagabend bei Cosmos Aystetten abgepfiffen ist, sind die sagenumwobenen „Wochen der Wahrheit“ schon wieder zur Hälfte vorbei. So nennt Abteilungsleiter Manfred Endraß die vier aufeinanderfolgenden Spiele gegen die Mannschaften, die er als direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt sieht. Den Auftakt machte die 0:2-Heimniederlage gegen den SC Oberweikertshofen – nun folgt eben der Auftritt in Aystetten.

Vor der Pleite gegen Oberweikertshofen war der FC Stätzling immerhin vier Spiele in Folge ungeschlagen und holte acht von zwölf möglichen Punkten. Die Folge: Der FCS steht nach fast einem Drittel der Spielzeit – die Partie gegen Aystetten ist Spieltag zehn –mit elf Punkten auf Rang neun, vier Punkte vor dem Relegations- und Abstiegsbereich. „Wir sind über dem Soll, und das ist schon überraschend. Für uns ist es immer noch schwer zu realisieren, dass wir überhaupt hier spielen“, sagt Endraß mit Blick auf das Aufstiegsmärchen vergangene Saison. Da rutschte Stätzling nach einer überragenden Bezirksliga-Rückrunde schließlich noch in die Aufstiegsrelegation, wo zwei Landesligisten den FCS nicht stoppen konnten.

Drei Spiele gegen den 15., 16. und 17. in Folge: Nun gilt es für den FC Stätzling

Der Landesliga wollen sie in Stätzling erhalten bleiben, sagt Endraß: „Fünftletzter ist unser Ziel.“ Entscheidend sind für ihn die Spiele gegen Oberweikertshofen und Aystetten, auf die direkt die Partien gegen Ehekirchen und beim TSV Hollenbach folgen werden. Aystetten, Ehekirchen und Hollenbach stehen derzeit auf den Tabellenplätzen 15, 16 und 17: „Da entscheidet sich, wo die Reise hingeht.“ Nach der unnötigen Niederlage gegen Oberweikertshofen rechnet sich der Abteilungsleiter zumindest gegen Aystetten durchaus wieder Chancen aus: „Einen Punkt würde ich unterschreiben. Und sollten wir am Freitagabend tatsächlich etwas holen, stehen wir wirklich gut da.“ In Aystetten erwartet Endraß „reinen Abstiegskampf, reinen Abnutzungskampf“. Seine Mannschaft sehe er dabei aber leicht im Vorteil: „Wir können den Kampf annehmen, haben die bessere Substanz und können während des Spiels vier, fünf Spieler nachlegen. Aystetten nicht.“

Das sei möglicherweise auch der Grund für die „überraschend gute“ Situation, in der der FC Stätzling sich als Aufsteiger befindet: „Wir haben gut daran getan, unseren Kader in der Breite ausgebaut zu haben. In der Urlaubszeit mussten wir auf ganz wenige nur verzichten – und selbst wenn, haben wir ungefähr gleichwertigen Ersatz.“ Das könnte gegen Aystetten ähnlich wie beim Sieg über den TSV Aindling auch der Schlüssel zu mehr als nur einem Unentschieden sein, sagt Endraß: „Wir wollen sie zuerst niederkämpfen, dann wollen wir sie niederspielen.“