Im vierten Anlauf: Stätzling holt ersten Sieg im Allgäu

Der FC Stätzling hatte beim Gastspiel in Kempten etwas Anlaufschwierigkeiten, steigerte sich aber und siegte verdient mit 3:1. Nach einer Viertelstunde kontrollierte der FCS das Geschehen und ging in der 25. Minute durch Alexander Seifert in Führung. Nach einer Flanke von Luis Lindermayr traf er per Kopf zum 1:0. Für den FC Kempten gab es gegen die gut gestaffelte Stätzlinger Defensive kein Durchkommen und Keeper Fabian Rosner konnte sich kein einziges Mal auszeichnen.

Überzeugende Leistung, wenig Gegenwehr: FC Stätzling lässt FC Kempten wenig Chancen

Auch in der zweiten Spielhälfte bot sich das gleiche Bild. Der FCS bot eine überzeugende Leistung und laut Sportdirektor Manfred Endraß sogar die beste Auswärtsleistung der Saison. Belohnt wurde die Darbietung mit der Vorentscheidung nach einer Stunde Spielzeit. Aus spitzem Winkel erzielte Seifert seinen zweiten Treffer und somit das 2:0. Und in der 80. Minute sorgte der eingewechselte Paul Iffarth für das 3:0, als er sich alleine von der Mittellinie aus auf und davon machte und aus 16 Metern in den Torwinkel traf. In der Schlussphase fiel noch der Treffer für den Gastgeber durch Marian Halder zum 1:3-Endstand. Diesen kleinen Wermutstropfen konnte der FCS aber leicht verschmerzen, denn die drei Punkte waren da bereits unter Dach und Fach. (bidi)

FC Stätzling: Rosner, Rossa, Sert, Meixner, Lenz, Böck, Ahmeti (65. Palluch), Giordanelli (72. Iffarth), Seifert (79. Kraus), Lindermayr (83. Reitmeier), Can, (86. Meyer L.).

Tore: 0:1/0:2 Seifert (25./61.), 0:3 Iffarth (80.), 1:3 Halder (87.). – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Julian Perl.