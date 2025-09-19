Aufsteigerduell und Landkreisderby in einem: Stätzling fährt nach Hollenbach

Als der TSV Hollenbach und der FC Stätzling im Mai das letzte Mal aufeinandertrafen, waren beide Teams noch Bezirksligisten. Als der TSV damals als Tabellenführer am viertletzten Spieltag zum Zweiten FCS reiste, trennten die beiden gerade einmal fünf Punkte. Ein 0:0 später stand für die Stätzlinger fest: Die Meisterschaft wird‘s eher nicht mehr. Die schnappte sich bekanntlich der TSV Hollenbach, der FC Stätzling legte in der Relegation den Aufstieg nach. Nun steht am Samstag um 15.30 Uhr in der Landesliga das nächste Aufeinandertreffen an. Und gefühlt ist nicht einmal ein halbes Jahr später alles anders.

Das empfindet auch FCS-Abteilungsleiter Manfred Endraß so: „Gegen Hollenbach war es in den vergangenen Jahren eigentlich immer ausgeglichen. Mittlerweile haben wir vielleicht ein bisschen die Nase vorn.“ Ein Blick auf die Tabelle verheißt Ähnliches: Elf von 34 Spielen und damit knapp ein Drittel der Saison liegen hinter den Landesligisten. Der FC Stätzling spielt bislang eine ausgeglichene Runde, auf vier Siege kommen genauso viele Niederlagen sowie drei Unentschieden. Das macht insgesamt 15 Punkte, das Torverhältnis liegt bei 13:13. Der TSV Hollenbach hatte dagegen lange Probleme und lag die meiste Zeit auf einem der Abstiegsrelegationsplätze. Immerhin steht nach vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen Tabellenplatz elf mit genauso vielen Punkten, das Toverhältnis lautet 12:20.

Gut aufgestellte Offensive beim FC Stätzling – agiert der TSV Hollenbach defensiv?

Auch sonst sieht Endraß die Stätzlinger im Vorteil: „Wir haben stark besetzte Sturm- und Mittelfeldreihen. Da vorn will ich gerade nicht Trainer sein, da haben wir die Qual der Wahl.“ Nach einer Blessur kehrt für das Derby beispielsweise Paul Iffarth wieder in den Kader zurück: „Wir können jederzeit kompensieren und nachlegen. Da ist der TSV Hollenbach momentan nicht so breit aufgestellt.“ In der Offensive der Hollenbacher tut sich da bislang aber nur einer hervor: Stürmer Michael Schäfer, vergangenes Jahr mit 16 Treffern und sieben Vorlagen ein Garant für die starke Saison, ist mit bislang vier Treffern der einzige TSV-Spieler mit mehr als einem Tor. Dazu kommen zwei Assists, Schäfer ist also an genau der Hälfte aller Hollenbacher Tore dieses Jahr beteiligt gewesen.

Lediglich die Defensive macht dem Stätzlinger Abteilungsleiter derzeit Sorgen, seitdem sich Maximilian Pletschacher vor zwei Wochen verletzte: „Da sind wir dünn besetzt, der geht uns schon arg ab.“ Neben zwei Urlaubern ist Pletschacher aber der einzige Stätzlinger Ausfall. So will der FC Stätzling auswärts einmal ein Zeichen setzen und sich unten absetzen. Fünf Punkte hat der unverhoffte Aufsteiger derzeit Vorsprung auf die Abstiegsrelegations-Plätze, beim TSV Hollenbach ist es derzeit nur ein Zähler. Ähnlich wie vor zwei Wochen bei Cosmos Aystetten gilt für Endraß deshalb die Devise: „Wir wollen sie zuerst niederkämpfen, dann wollen wir sie niederspielen.“

Die Gastgeber erwartet Endraß defensiv: „Sie kennen uns und unser Spiel ja, sie wissen, dass wir hoch anlaufen. Ich will nicht zu viel verraten, aber vielleicht überraschen wir sie dieses Mal mit einer anderen Taktik.“ Anders als manches Mal in der Vergangenheit werde der FCS „nicht ins offene Messer laufen“, prognostiziert Endraß. Nur würde er sich freuen, wenn sein Team schon früher einmal das Tor trifft als Richtung Ende des Spiels: „Das würde einiges erleichtern.“ Zum Beispiel den Weg zum Ziel des Samstagsspiels: „Wir wollen den Sieg, alles andere wäre gelogen. Jetzt sind wir mal dran.“