Ein guter Puffer im Rücken: Stätzling empfängt Tabellenzweiten Jetzendorf

Die „Wochen der Wahrheit“ für den FC Stätzling sind vorüber, mit sieben Punkten aus den vier Spielen gegen Oberweikertshofen, Aystetten, Ehekirchen und Hollenbach steht der Aufsteiger nun auf Platz sieben. „Das hätte ich nicht zu träumen gewagt“, sagt Abteilungsleiter Manfred Endraß. Damit ist der FCS seinem Hinrundenziel schon ganz nahe.

„Unser grobes Ziel waren 20 Punkte in der Hinrunde und 20 Punkte in der Rückrunde“, sagt Endraß. Nun steht Stätzling bei bereits 18 Punkten – bei noch fünf verbleibenden Spielen: „Wenn wir da über die 20 Punkte kommen, haben wir in der Rückrunde weniger Druck.“ Doch das Schlussprogramm hat es in sich: Jetzendorf (Zweiter), Durach (Dritter) und Niedersonthofen (Achter) sind drei der fünf Gegner. Mit dem TSV Dachau (derzeit 16.) steht zudem noch ein Team auf der Liste, das eigentlich das Potenzial für höhere Ränge hätte. Außerdem steht noch der FC Kempten (15.) auf dem Plan.

FC Stätzling gibt sich selbstbewusst: Gegen Zweiten TSV Jetzendorf „müssen wir nicht als Verlierer vom Platz gehen“

Druck hat der FCS aber angesichts seiner gesteckten Ziele nicht, sagt Endraß: „Eigentlich können wir befreit aufspielen.“ Mit dem jetzigen Punktekonto könne seine Mannschaft mal ein, zwei Wochen durchschnaufen. Nur durchhängen sollte sie nicht, warnt der Abteilungsleiter: „Mit zwei, drei Niederlagen stehen wir schnell wieder hinten drin.“ In „dieser verrückten Liga“ könne das schnell mal passieren: „Wir können zwar gegen jede Mannschaft vor uns gewinnen, aber auch gegen jeden hinter uns verlieren.“ Das habe die Niederlage gegen Memmingen II gezeigt, genauso wie die knappen Spiele gegen Ehekirchen und Hollenbach.

Zum Auftakt in den Hinrundenendspurt kommt mit dem TSV Jetzendorf am Samstag um 15.30 Uhr jedenfalls eine Mannschaft nach Stätzling, die gerade einmal eine Niederlage einstecken musste und mit insgesamt 25 Punkten auf Platz zwei rangieren. Manfred Endraß sagt dennoch: „Wir wollen das Spiel nicht verlieren.“ Gerade gegen spielstarke Mannschaften – Jetzendorfs Torverhältnis liegt bei 25:11 – habe Stätzling bislang gut mithalten können: „Das hat der bisherige Saisonverlauf gezeigt. So wie wir momentan spielen und aufgestellt sind, müssen wir nicht als Verlierer vom Platz gehen.“

Gegen Jetzendorf kann der FC Stätzling nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzelne Spieler hätten unter der Woche zwar gekränkelt, ausfallen würde aber niemand. Bis auf einen, sagt Endraß: „Luis Lindermayr wurde jetzt nach seiner Roten Karte gegen Hollenbach für zwei Spiele gesperrt.“