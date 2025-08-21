Icon Menü
Landesliga: Stätzling gewinnt in Manching - Pletschacher trifft vorne und rettet hinten

Fußball - Landesliga

Pletschacher trifft vorne und rettet hinten

Der junge Rechtsverteidiger wird in Manching zum entscheidenden Spieler für den FC Stätzling. Das 2:0 ist der erste Auswärtssieg des Aufsteigers und kommt zu einem günstigen Zeitpunkt.
    • |
    • |
    • |
    Machte in Manching auch in der Bodenlage eine gute Figur: Maximilian Pletschacher vom FC Stätzling grätscht gegen Landesliga-Topstürmer Sebastian Graßl.
    Machte in Manching auch in der Bodenlage eine gute Figur: Maximilian Pletschacher vom FC Stätzling grätscht gegen Landesliga-Topstürmer Sebastian Graßl. Foto: Jürgen Meyer

    Der FC Stätzling kann‘s auch in der Fremde: Mit dem 2:0-Erfolg beim SV Manching hat der Aufsteiger den ersten Auswärtssieg der Landesligasaison gefeiert. Von Beginn an war der FCS voll im Spiel und ließ die gefürchtete Offensive der Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen. In der Anfangsviertelstunde kamen Daniel Hadwiger und Luis Lindermayr zu ersten Torabschlüssen. Nach dieser Phase, die fast ohne Spielunterbrechung auskam, erhöhte sich die Anzahl der Zweikämpfe und die ersten gelben Karten waren die Folge. Erst nach einer halben Stunde fand der SV Manching Lücken in der Stätzlinger Abwehr und kam selbst zu Tormöglichkeiten. Attestierte Stätzlings Spielertrainer Loris Horn seiner Elf beim 2:0 gegen Aindling noch eine „erwachsene Leistung“, versah er diese Phase der Partie mit dem Attribut „wild“. Die beste Gelegenheit im fußballerischen Kuddelmuddel hatte Paul Iffarth, dessen Kopfball von SVM-Schlussmann Thomas Obermeier noch mit den Fingerspitzen von der Linie gekratzt wurde. Auch einen Schlenzer von Iffarth konnte Obermeier noch um den Pfosten lenken.

