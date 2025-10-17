Hinrunden-Soll erfüllt: Stätzling will endlich im Allgäu punkten

Dreimal ist der FC Stätzling in dieser Landesliga-Saison bereits ins Allgäu gefahren, aus Memmingen, Sonthofen und Durach kehrte der Aufsteiger jeweils mit null Punkten zurück. Am Samstag um 14 Uhr wagt der FCS in Kempten nun den vierten Anlauf. Abteilungsleiter Manfred Endraß gibt sich selbstbewusst: „Wir fahren da runter, um zu gewinnen.“ Die Vorzeichen stehen aus Stätzlinger Sicht zumindest nicht schlecht.

Zum einen ist da die Tabellensituation: Stätzling steht mit 22 Punkten aus 15 Spielen und einem Torverhältnis von 18:17 auf einem gesicherten Mittelfeldrang acht. Mit dem Sieg gegen Dachau am vergangenen Wochenende knackte der Aufsteiger so bei noch zwei ausstehenden Spielen das selbst ausgegebene Ziel von mindestens 20 Hinrunden-Punkten. Abteilungsleiter Endraß sagt: „Man muss auch sehen, wo wir herkommen. Wir sind Aufsteiger und haben derzeit nicht einmal ein Sportheim.“ Es sei „eine Riesensache“, wie die Mannschaft die Situation angenommen habe: „Die ziehen sich im Container um.“ Spätestens im Januar will der FC Stätzling aber mindestens den Umkleidtrakt wieder öffnen können.

Vier Spiele, vier Siege – allerdings vor fast zehn Jahren: Bilanz spricht für den FC Stätzling

Der FC Kempten dagegen rangiert mit 15 Punkten, 14:24 Toren und gerade einmal drei Siegen nur einen Punkt und einen Rang vor der Abstiegsrelegation auf Platz 14. Zum anderen sagt Manfred Endraß: „Wir haben viermal gegen Kempten gespielt, und viermal haben wir gewonnen.“ Auch wenn die gemeinsamen Jahre in der Bezirksliga Süd schon eine Weile her sind – in den Saisons 2013/2014 und 2015/2016 traf man aufeinander – sieht der Stätzlinger Abteilungsleiter das als positives Vorzeichen. Nun will er auf der vierten Allgäu-Fahrt erstmals punkten: „Wir hatten dreimal schlechtes Wetter und drei schlechte Spiele mit Niederlagen. Jetzt ist schönes Wetter vorhergesagt, jetzt wollen wir da hinfahren und endlich mal was mitnehmen.“

Kempten sieht Endraß unter Zugzwang: „Die müssen, die stehen unter Druck und werden entsprechend mitspielen wollen und nicht nur hinten drin stehen. Und jede Mannschaft, die spielen will, liegt uns.“ Der FCS kann dabei bis auf Maximilian Pletschacher und die Sauter-Brüder Nick und Tim auf das volle Personal zurückgreifen. Endraß hofft außerdem auf Unterstützung: „Wir haben am Samstag einen Bus, der pünktlich um 10.30 Uhr abfährt. Wer mitfahren will, darf gerne einfach vorbeikommen. Wir wollen auch rechtzeitig für Bayern gegen Dortmund wieder zurück sein.“