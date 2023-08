Erste Punkte in der Kreisliga: Das ist der Stand nach dem Wochenende

Plus Fußball-Kreisliga: Der BC Rinnenthal setzt sich knapp durch. Affing hat das Siegen nicht verlernt – und gewinnt 2:0 gegen Aichach. Pöttmes gelingt ein emotionaler Heimsieg.

Absteiger Affing setzte sich mit 2:0 gegen die starken Aichacher durch. Rinnenthal gelang ein knapper Sieg gegen Firnhaberau, Dasing fuhr aus Rennertshofen mit einem Unentschieden nach Hause. Beim Spiel zwischen Oberbernbach und Klingsmoos kommt es zu Tumulten.

Tommy Mutzbauer, Coach des FC Renertshofen, wollte es nicht wahrhaben, „dass wir dieses Spiel gezogen haben.“ Allein Tobias Kruger, Roland Heckel und Simon Pickard hatten die Großchancen, aber sie scheiterten am aufmerksamen Dasinger Ersatzschlussmann Marc Baumgärtner. Eigentlich sollte der Youngster im Angriff wirbeln, aber Stammkeeper Rampertshammer weilte im Urlaub und dafür streifte sich Baumgärtner das Trikotleiberl über. TSV Trainer David Gilg war hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft – und vor allem Baumgartners.