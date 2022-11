Fußball-A-Klasse:

12:00 Uhr

Sportfreunde siegen im Stadtderby - Hollenbach II verliert Tabellenführung

Plus Der TSV Friedberg II wehrt sich gegen den Primus. Die Verfolger fahren Kantersiege ein. Waidhofen erobert die Spitze in letzter Minute.

Deutliche Siege feierten die Verfolger aus Mühlhausen und Obergriesbach in der A-Klasse Augsburg Ost. Die Sportfreunde Friedberg verteidigten ihre Spitzenposition in der A-Klasse Augsburg Ost im Stadtderby. Im Vergleich zum Hinspiel tat sich der Tabellenführer gegen den TSV Friedberg II diesmal deutlich schwerer. Ein Treffer reichte Sielenbach in Überzahl zum wichtigen Sieg. Der TSV Hollenbach II kassierte in der A-Klasse Aichach die erste Niederlage der Saison und verlor gleichzeitig die Tabellenführung an Waidhofen.

