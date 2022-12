Landshut

Endlich platzt der Knoten: Friedberger Handballer feiern ersten Sieg

Dominic Wanie und die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg holten in Landshut den ersten Sieg der Saison.

Plus Die Handballer des TSV Friedberg holen in Landshut den ersten Erfolg der Saison. Ein Spieler hat einen großen Anteil am Sieg. Die Serie der Zweiten endet.

Von Domenico Giannino

Der Knoten ist endlich geplatzt. Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg können doch noch gewinnen. Bei der TG Landshut feierte das Schlusslicht beim 25:24 den ersten Sieg der Saison. Die Zweite verlor dagegen.

