Friedberger Staffel für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert

Im Josef-Bestler-Stadion in Aichach wurde ein für die Leichtathletik eher ungewöhnlicher und seltener Wettbewerb ausgerichtet: die Schwäbischen Meisterschaften über die 4x100 Meter und 4x400 Meter Mixed-Staffeln. Die Leichtathleten des TSV Friedberg zeigten läuferische Topleistungen.

In der Altersklasse U18 stand zunächst die 4x100 Meter Staffel auf dem Zeitplan. In der Reihenfolge Luana Neburagho, Emilia Sickler, Julian Gödecke und Benedikt Kus lief das Quartett ein starkes Rennen und musste sich nur knapp der LG Augsburg geschlagen geben. 48,51 Sekunden bedeuteten Platz zwei. Kurz vor dem Start der 4x400 Meter Staffel sickerte durch, dass in einer Zeit von unter 4:03 Minuten die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften 2026 möglich sei. Davon angespornt, wirbelten diesmal Luana Neburagho, Benedikt Kus, Magdalena Konrad und Julian Gödecke um die Tartanbahn und kamen nach fantastischen 3:56,48 Minuten ins Ziel. Damit gewannen sie nicht nur in der U18, sondern hatten auch die schnellste Zeit aller Altersklassen und ein Ticket für die Langstaffel-Meisterschaften 2026 in Celle gebucht.

Tags darauf waren die Altersklassen U12 bis U16 in Horgau bei den Kreismehrkampfmeisterschaften gefragt. Die jüngeren Kinder mussten dabei einen Dreikampf leisten, die älteren einen Vierkampf.

Eine herausragende Leistung zeigte Leonard Uhrig in der Altersklasse M10 und stand mit 1040 Punkten nach drei Disziplinen ganz oben auf dem Treppchen. Die 48 Meter im Ballwurf waren dabei sein bestes Ergebnis. In der Altersklasse M12 konnten gleich zwei TSVler aufs Siegerpodest klettern. Arwin Landmann wurde im Vierkampf mit 1545 Punkten Zweiter und Maximilian Uhrig mit 1417 Zählern Dritter. Bei den Jungs M13 wurde Niklas Steidle starker Zweiter (1645).

Bei den Mädchen der U16 war der Star die Mannschaft. Lilly Lauterbach, Amina Landmann, Clea Zillmann, Fenja Dittfurth und Victoria Bär konnten zusammen die Teamwertung knapp vor der LG Augsburg gewinnen. Die besten Einzelplatzierungen erzielten dabei Victoria Bär als Dritte in der W14 und Clea Zillmann als Zweite in der W15. (AZ)