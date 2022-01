Leichtathletik

Zwischen Surfen und Fast Food: So erlebt Tim Mahl sein Auslandsemester

Zurück in der Spur: Nach seinem Auslandsemester in den USA trainiert Tim Mahl von der DJK Friedberg für die neue Saison.

Plus Tim Mahl von der DJK Friedberg studiert ein halbes Jahr in den USA. Wie der 20-Jährige in Texas zurecht kommt und wie er 2022 sportlich durchstarten will.

Von Sebastian Richly

Es war ein Kulturschock, den Leichtathlet Tim Mahl in diesem Jahr erlebte. Der 20-Jährige, der für die DJK Friedberg an den Start geht, absolvierte von August bis Dezember ein Auslandsemester in Texas ( USA). Was der Friedberger Nachwuchs-Sportler alles erlebt hat, auf was er gerne verzichtet hätte und wie es bei ihm weitergeht.

