Aufsteiger haben in der Gauoberliga das Nachsehen

Für die Luftgewehrschützen des Sportschützengaus Friedberg stand der zweite Rundenwettkampf an. Vier Ringe entschieden in der Gauoberliga das Duell zwischen der SG Bachern und Gunzenlee Kissing. Die Schützen aus Bachern gingen mit 1502:1498 als Sieger hervor. Mit einer Differenz von jeweils über 60 Ringen fielen die Entscheidungen in den Duellen zwischen dem Wiederaufsteiger der FSG Friedberg und Spielhahn Aulzhausen sowie Aufsteiger Enzian Heinrichshofen und der SG Ried deutlicher aus. Aufsteiger Friedberg (1454:1519) und Heinrichshofen (1463:1518) hatten das Nachsehen. Mit 390 Ringen erzielte Christiane Lidl (Ried) eine fast perfekte Serie.

In der Gauliga mussten sich alle gastgebenden Mannschaften geschlagen geben. Bachern II kassierte eine knappe Niederlage gegen den GOL-Absteiger SG Ottmaring II (1432:1439). Ebenfalls knapp endete der Zweikampf zwischen Ried II und 11+1 Freienried (1483:1491). Der Aufsteiger Bacherleh Steinach unterlag Wildmooser Egenburg (1446:1469). Tamina Weiß (Egenburg) unterstützte ihr Team mit stolzen 386 Ringen. Der Aufsteiger Freischütz Haberskirch-Unterzell II konnte Kissing II nicht genug entgegensetzen (1402:1466).

Zwischen Tegernbach und Aulzhausen III entscheidet ein Ring

Spannend machten es Glonn-Au Vogach und Gunzenlee Kissing III in der ersten Gruppe der A-Klasse. Schließlich verlor Vogach mit 1399:1403. Der Aufsteiger Laimering II hatte gegen Hubertus Baindlkirch keine Chance (1377:1434). Einen deutlichen Sieg konnte der Absteiger Wulfertshausen II gegen Enzian Heinrichshofen II verbuchen (1436:1394). In der zweiten Gruppe feierte KK-Harthausen-Paar III am heimischen Schützenstand den Erfolg über den Absteiger Spielhahn Aulzhausen II mit 1484:1410. Erneut glänzte Veronika Arzberger (KK-Harthausen-Paar) mit ihrer Einzelleistung von 384 Ringen. 1409 Ringe reichten dem Aufsteiger Mandicho Merching nicht gegen Gunzenlee Kissing IV (1422).

Mit 1411:1286 waren die Heimatschützen Stätzling ihrem Gastgeber Steinach II in der B-Klasse Gruppe I klar überlegen. KK-Harthausen-Paar IV überzeugte gegen Tell Eurasburg mit 1395:1289 Ringen. Ein Wettkampf auf Augenhöhe fand zwischen dem Neuling Ried III und Freienried II statt. Die Punkte gingen nach dem 1431:1444 an Freienried II. Das beste Mannschaftsergebnis des Tages von 1527 Ringen erbrachte KK Mering II in Gruppe II gegen Laimering III (1321). Im Einzelnen schossen die Meringer: Franziska Engstle 389, Katharina Hertlein 384, Elias Engstle 378 und Hannah Kaiser 376 Ringe. Im Match zwischen Burgfrieden Tegernbach und Aulzhausen III entschied ein einziger Ring über Sieg und Niederlage. Aulzhausen hatte am Ende mehr auf dem Konto (1348:1347). (mbw)