Ottmaring macht Klassenerhalt klar

In der Oberbayernliga Nord-West der Luftpistolenschützen haben die beiden Teams aus dem Schützengau Friedberg am achten Wettkampftag jeweils Siege eingefahren. Während die Schützengilde Ottmaring Rederzhausen Hügelshart einen knappen 3:2-Erfolg bei der SSVG Fürstenfeldbruck verbuchte, dominierte Elf und Eins Freienried beim klaren 4:1 gegen die Tagbergschützen Gundelsdorf das Geschehen.

Beim Duell in Fürstenfeldbruck zeigten sich die Schützen aus Ottmaring nervenstark. Trotz eines knappen Ringunterschieds (1810:1794) konnten sie drei der fünf Einzelduelle für sich entscheiden und somit den Gesamtsieg einfahren. Daniel Wrigley auf Position eins unterlag Bernd Rosenstein knapp (367:370). Peter Schwibinger musste sich an Position fünf Mirko Thieme mit 351:355 geschlagen geben. Simon Schuß bestätigte seine starke Rückrundenform gegen Monika Schiller (369:356). Simon Zeidler (365:361) und Markus Fendt (358:352) sicherten schließlich die entscheidenden Punkte für den Sieg.

Noch souveräner trat Elf und Eins Freienried gegen die Tagbergschützen Gundelsdorf auf. Mit einem starken Gesamtergebnis von 1791:1730 Ringen ließen sie ihren Gegnern keine Chance. Besonders Jürgen Hopfensitz (361:322) und Verena Braun (358:337) setzten sich deutlich durch. Auch Joshua Beck (367:354) und Michael Steinhard (356:355) gewannen ihre Duelle. Lediglich Michael Feiger musste sich Jürgen Heuberger (349:362) geschlagen geben.

Dank der beiden Siege festigten beide Friedberger Vertreter ihre Positionen in der Tabelle. Ottmaring kann in seiner Debütsaison in der Oberbayernliga den vorzeitigen Klassenerhalt feiern und liegt mit 10:6 Mannschaftspunkten sogar auf Platz zwei hinter Tabellenführer Egling. Freienried rangiert auf Platz vier mit 8:8 Zählern. In der Einzelwertung konnten Daniel Wrigley und Simon Schuß die Plätze zwei und drei mit einem Schnitt von 367,88 respektive 364,50 Ringen verteidigen.