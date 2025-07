Luzie Riva-Lampe: Junge Friedbergerin fordert Olympiasiegerin Darja Varfolomeev

Bei der Premiere des Tanzstudios Effekt in Gersthofen erhielt die 16-jährige Turnerin Luzie Riva Lampe tosenden Beifall für ihre Aufführung in rhythmischer Sportgymnastik mit Seil und Keule. Es war nur ein Auszug aus ihrem vielseitigen Programm. Am 1. August darf sie beim Bundesfinale in der Nextjoy Arena in Dresden unter anderem gegen die Olympiasiegerin Darja Varfolomeev antreten. Sie ist die erste Athletin des TSV Friedberg überhaupt, die bei den deutschen Titelkämpfen antritt. Die Schülerin fiebert diesem großen Tag bereits entgegen und trainiert mit Feuereifer darauf hin.

