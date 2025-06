Marathon trotz Epilepsie: Dieser Läufer will zeigen, dass es geht

Es passierte an einem Freitag, das weiß Andreas Greppmeir auch zweieinhalb Jahre danach noch ganz genau. Mittags Dienstschluss bei der PI Friedberg, danach nach Dasing zu seiner Mutter, abends ins Schützenheim nach Merching. Ein Freitag wie so viele in seinem Leben. Nur dass dieser sein Leben einschneidend verändern wird. Als Greppmeir wieder zu Hause ist, fängt sein Kopf plötzlich unkontrolliert an zu zucken. Er kann nicht mehr sprechen. Fünf Sekunden dauert das. „Und dann war‘s schwarz bei mir“, erinnert er sich. Vier Stunden später wacht er in der Uniklinik auf, hat Platzwunden vom unkontrollierten Aufprall.

David Libossek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Epilepsie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis