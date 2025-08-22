Icon Menü
Marathon: Team TOMJ trägt erneut den „Rund um den Ammersee Ultramarathon“ aus

Marathon

Team TOMJ trägt erneut den „Rund um den Ammersee Ultramarathon“ aus

Anfang August war es so weit: Zum dritten Mal fand in Stegen der „Rund um den Ammersee Ultramarathon“ statt. Organisiert wird er von Bernhard Manhard aus Mering.
    • |
    • |
    • |
    Karl-Heinz Berger (zweiter von links), Andreas Greppmeir (kniend) und Organisator Bernhard Manhard (rechts), allesamt aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, vor ihrem Start beim "Rund um den Ammersee Ultramarathon".
    Karl-Heinz Berger (zweiter von links), Andreas Greppmeir (kniend) und Organisator Bernhard Manhard (rechts), allesamt aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, vor ihrem Start beim "Rund um den Ammersee Ultramarathon". Foto: Team TOMJ

    Bereits zum dritten Mal wurde Anfang August der „Rund um den Ammersee Ultramarathon“, organisiert durch den Meringer Bernhard Manhard vom Team TOMJ, ausgetragen. Trotz des widrigen Wetters mit Dauerregen und zeitweise starkem Wind fanden sich neun Läufer und eine Läuferin in Stegen am Ammersee zum Start ein.

    Die Umrundung des drittgrößten Sees in Bayern erfolgte im Uhrzeigersinn. Der Ammersee hatte an mehreren Stellen die Laufwege überflutet, sodass die Teilnehmer mehrmals von der geplanten Laufstrecke abweichen und zusätzliche Meter in Kauf nehmen mussten.

    Erste Teilnahme seit Epilepsie-Diagnose: Andreas Greppmeir aus Mering läuft Ultramarathon

    Am Ende erreichte Klaus Passow, der aus Plochingen in Baden-Württemberg angereist war, nach 4:59:45 Stunden als Erster das Ziel in Stegen. Vom Team TOMJ waren drei Läufer am Start. Karl-Heinz Berger aus Friedberg konnte nach 5:52:53 Stunden beenden. Auch Bernhard Manhard ließ sich seinen eigenen Ultramarathon nicht entgehen.

    Er benötigte 7:12:08 Stunden und konnte sich im Ziel über neun Finisher freuen. Ihm folgte Andreas Greppmeir aus Mering mit einer Zielzeit von 8:50:50 Stunden. Nach einer Epilepsie-Diagnose und einer damit verbundenen langen Laufpause war es die erste erfolgreiche Teilnahme an einem Ultramarathon nach rund vier Jahren. (AZ)

