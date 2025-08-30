Marco Richter will in Darmstadt wieder den Spaß am Fußball finden

Ein kurzes Zucken mit der Spitze seines rechten Fußes genügt. Während sein Gegenspieler ins Leere läuft, balanciert Marco Richter den zuvor angelupften Ball auf seiner Brust. Richter hat jetzt mehr Beinfreiheit als in der Business Class, lässt den Ball zurück auf den Boden fallen und flankt ihn mit eleganter, beinahe lässiger Körperhaltung in den Lauf von Fraser Hornby. Der Stürmer köpft aus vollem Lauf an den Pfosten, den Abpraller knallt Isac Lidberg über die Linie. Es ist das 2:1 im Auftaktspiel der 2. Bundesliga. Der SV Darmstadt wird am Ende 4:1 gegen Absteiger Bochum gewinnen. Zwar erhält Richter für seine künstlerisch-filigrane Aktion keinen Scorerpunkt – das ist für den 27-jährigen Rieder gerade aber ohnehin nebensächlich.

Wichtig ist für die einstige Nachwuchshoffnung des FC Augsburg, dass er auf dem Platz steht. Dass er sich wohlfühlt. „Ich spüre hier seit der ersten Minute das Vertrauen“, sagt Richter. Das „gute Gefühl“, das ihm sein Trainer Florian Kohfeldt gibt, ist wichtig für den manchmal durchaus unkonventionellen Instinktfußballer. Spitzerl, Brust, Chipball – für überraschende Momente wie den gegen Bochum haben die „Lilien“ ihn aus Mainz ausgeliehen. Kohfeldt berief ihn nach lediglich zwei Trainingseinheiten in die Startelf. „Es fehlen aber schon noch ein paar Prozentchen“, räumt Richter ein, der das Feld bislang stets früher verlassen musste.

Warum Marco Richter zu Darmstadt wechselte

Das erklärt er damit, dass die Belastung von viereinhalb Trainingswochen eben eine andere sei als im Wettkampf. So aber sah Richters Realität aus, als er nach einer durchwachsenen Leihsaison vom Hamburger SV zurück zum FSV Mainz 05 kam. Eine schwierige Zeit, wie er sagt. „Ich habe mir das sicher anders vorgestellt“, erinnert er sich. „Die Mannschaft ist halbwegs zusammengeblieben, ich habe mich echt gefreut auf die Jungs.“ Richter wollte sich und dem Klub beweisen, dass er Teil der Mannschaft sein kann, die sich in der zurückliegenden Saison für den Europapokal qualifiziert hatte. Der Linksaußen traf im ersten Testspiel, habe für seine Trainingsleistungen positives Feedback seiner Mitspieler erhalten.

Doch von Vereinsseite herrschte Funkstille. In den anschließenden Tests gehörte Richter nicht einmal mehr dem Kader an. „Das hat mich schon sehr beschäftigt“, gibt er Einblick. „Deshalb habe ich mir dann andere Dinge angehört.“ Und binnen weniger Tage stand der Wechsel zu Darmstadt 98 fest. „Die Gespräche waren nicht nur Larifari“, schwärmt Richter regelrecht: „Ich habe sofort gemerkt, dass der SVD richtig Bock hat, mich hier zu haben.“

Und auch ein paar Wochen später hält er an seinem Urteil fest: „Es war eine überragende Lösung.“ Wenn Richter seinen neuen Klub umschreibt, tut er das bevorzugt mit dem Adjektiv top. Das Team: top. Das Trainerteam, die Einheiten, die Gegneranalysen: top. Das Drumherum: top. Das Stadion am Böllenfalltor: stimmungsmäßig top. Kurzum: „Es macht richtig Spaß, hier zu spielen.“ Dementsprechend will Richter auch keinesfalls von einem Rückschritt sprechen. „Ich sehe es als Chance für mich. Ich möchte mich hier beweisen und weiterentwickeln“, sagt er und betont: „Die Qualität der Gegner in der zweiten Liga ist außerdem sehr hoch.“

Kehrt Marco Richter eines Tages zum FC Augsburg zurück?

Richter ist fein mit der Entwicklung seiner Karriere. Dass er nun wie zu seiner womöglich besten Phase seiner Karriere in Augsburg wieder die 23 auf dem Rücken trägt, ist keinesfalls ein Zeichen von Wehmut. „Ich bereue keinen Schritt“, versichert das Eigengewächs der Fuggerstädter, das noch immer viele Kontakte zu seinem Ausbildungsklub hat. Besonders zu Raphael Framberger, mit dem er kürzlich bei einem Gedächtnisturnier für die beiden bei einem Verkehrsunfall verunglückten FCA-Ultras Max und Dani war. Wenn er in der Region ist, schaut der Rieder außerdem „auf den Sportplätzen vorbei, auf denen ich früher unterwegs war. Das macht immer Spaß.“ Dann ergänzt er: „Augsburg ist immer in meinem Herzen. Und wer weiß, vielleicht komme ich ja eines Tages zurück.“

Dann muss er sich zumindest nicht mehr strecken, um an den mittlerweile begehrten Merch des Bundesligisten zu kommen: „Jeder Influencer hat ein Römertrikot bekommen, nur ich nicht“, merkt er lachend an. Richter ist einer, der so redet, wie er am liebsten Fußball spielt. Frei Schnauze. Wieso er kürzlich bei einem Spiel des BC Rinnenthal zuschaute? „Spielertrainer Manuel Utz ist ein guter Kumpel von mir“, antwortet er und lacht dann verschmitzt: „Und meine Schwester ist mit dem Rinnenthaler Torwart zusammen.“ Wo er in Darmstadt wohnt? „Jeder Spieler bekommt eine Villa gestellt“, scherzt der 27-Jährige, der derzeit teils im Hotel, teils bei der Familie seiner Freundin lebt, die aus der Region kommt. „Wir sind auf Wohnungssuche“, sagt er.

Hodenkrebs veränderte Marco Richters Sicht auf das Leben

Er hat in seiner jungen und doch ereignisreichen Karriere seine Lockerheit nicht verloren. Auch nicht durch die wohl herausforderndste Zeit seines Lebens: Als er bei der Berliner Hertha spielte, wurde bei ihm Hodenkrebs diagnostiziert. Ein Schicksal, das er mit seinem damaligen Mannschaftskollegen Jean-Paul Boetius teilte, mit dem er kurioserweise jetzt wieder beim SVD zusammenspielt. „Wir haben das Thema abgehakt. Glücklicherweise können wir darüber sogar schon wieder ein bisschen darüber scherzen“, sagt Richter. Der Friedberger weiß gleichzeitig um seine Verantwortung: „Wenn mich jemand darauf anspricht oder eine Instagram-Nachricht schreibt, versuche ich Hilfestellung zu geben. Ich hatte damals mit Timo Baumgartl (ein ebenfalls an Krebs erkrankter Profi, heute in der amerikanischen MLS aktiv, Anm. d. Red.) ja auch große Hilfe.“

Icon vergrößern „Immer Spaß, auf den Sportplätzen meiner Heimat vorbeizuschauen“: Marco Richter im April bei einem Spiel des BC Rinnenthal. Foto: Christian Kolbert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen „Immer Spaß, auf den Sportplätzen meiner Heimat vorbeizuschauen“: Marco Richter im April bei einem Spiel des BC Rinnenthal. Foto: Christian Kolbert

Die Erkrankung hat generell seine Sicht auf das Leben verändert. „Davor gab‘s nur Fußball für mich. Durch die Erkrankung habe ich erst gelernt, was der sonst so läppisch daher gesagte Spruch, dass Fußball nicht alles ist, bedeutet“, sagt er und ergänzt: „Man schaut über viele negative Sachen hinweg, die letztlich gar nicht so relevant sind.“ Denn Richter weiß: „Ich bin glimpflich davongekommen und froh, dass ich wieder ganz normal Fußball spielen kann.“

Und das tut er derzeit sehr erfolgreich. Möglicherweise sogar längerfristig in Darmstadt. „Keine Frage“, schießt es regelrecht aus ihm heraus: „So etwas spielt ja in den Gedanken über einen Wechsel eine große Rolle. Ich gehe doch nicht einfach zur nächsten Station und denke mir: Scheiß drauf, mich juckt hier gar nichts – jetzt spiele ich ein Jahr hier, dann bin ich wieder weg.“ Wenngleich er einschränkt: „Jetzt geht es erst einmal darum, dass wir unsere Ziele erreichen. Am Ende der Saison sehen wir weiter.“ Bis dahin kommt zu seinen feinen technischen Einlagen wohl auch der eine oder andere hochoffizielle Scorer dazu.