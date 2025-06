Plattfuß am Vogelsbergring: Massencrash bremst Ehleiders Waschbären aus

Der Oberbernbacher Kartsportler Leon Ehleider ist beim Rennen im hessischen Wittgenborn als Zwölfter ins Ziel gekommen.

Es war das zweite Rennen der GTC, der German Team Championship. Ehleiders Teamkollege vom Kasseler Rennstall Racoon Racing übernahm Samstagfrüh das Qualifying. Die Reifen erreichten nicht in das richtige Temperaturfenster, das Kart somit nur den enttäuschenden 18. Platz. Um 12 Uhr fiel der Startschuss für die ersten sieben des insgesamt zwölf Stunden dauernden Rennens am Vogelsbergring. Gleich in der zweiten Kurve die Überraschung: einige Karts touchierten sich, Ehleiders Teamkollege schob sich seitlich vorbei und war nach Runde eins Zehnter.

Die Außentemperatur lag bei 36 Grad, als Ehleider das Kart nach 50 Minuten Rennzeit übernahm. Der 18-Jährige zirkelte die Nummer 69 auf seiner favorisierten GTC-Strecke locker um die Kurven, übergab es auf Rang acht. Nach einer Hitzeschlacht für Mensch und Material befand sich das Racoon-Fahrertrio eine Stunde vor dem Ende des ersten Tages auf Platz vier. Allerdings knallte das Kart eines Konkurrenten in einen Reifenstapel. Der Fahrer war verletzt. In der Folge entstand ein Massenunfall, in den Ehleiders Teamkollege involviert wurde. Er drehte sich und kam neben der Strecke zum Stehen, reihte sich an Position neun ein.

Als die Zielflagge geschwenkt wurde, war man bei Racoon Racing nicht zufrieden mit der Platzierung. Tags darauf begann es zu regnen. Zunächst wurden die Heavy-Zeiten absolviert (190 Kilogramm Kartgewicht). Im Anschluss daran übernahm Ehleider auf Rang elf und auf trockener Strecke. Es war nur noch Schadensbegrenzung zu betreiben, aber der Oberbernbacher hatte sich das Ziel gesetzt, das Kart noch in die Top Ten zu steuern. Doch rund 20 Minuten vor Rennende funkte er in die Box, dass sein Kart vorne rechts auf der Rennstrecke schliff. Ein schleichender Plattfuß, vermutlich durch die Kollision am Vortag verursacht. Auf Platz zwölf kam das lädierte Fahrzeug ins Ziel.

Das nächste GTC-Rennen, das legendäre 24-Stunden-Rennen von Wackersdorf, fällt zeitgleich mit der südbayerischen Kartslalom-Meisterschaft auf das Wochenende 19./20. Juli. Ehleider will dennoch bei beiden Events starten. (AZ)