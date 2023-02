Im Porträt: Eiskunstläuferin Emilia Burgardt trainiert hart für ihren Traum

Plus Sechsmal pro Woche trainiert Eiskunstläuferin Emilia Burgardt. Die Merchingerin würde das Eis am liebsten gar nicht mehr verlassen.

Allein vom Zuschauen war Emilia Burgardt hin und weg. Damals war die Merchingerin gerade einmal fünf Jahre alt und besuchte mit ihren Eltern zufällig einen Wettkampf in Königsbrunn. Sie war so begeistert, dass sie unbedingt selbst die Schlittschuhe schnüren wollte. Mit 13 Jahren gehört sie heute zu den besten Eiskunstläuferinnen Bayerns. Das Training ist hart und auch Profis wie sie können hinfallen.