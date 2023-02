Berufung erfolgreich: Spiel zwischen Merching und Hellas wird wiederholt

Plus Das wegen Tumulten abgebrochene Fußballspiel zwischen dem TSV Merching und Hellas Augsburg wird doch wiederholt. Das Datum kommt einem Verein sehr ungelegen.

Tumultartige Szenen spielten sich Anfang November auf dem Fußballplatz des TSV Merching ab. Kurz vor Abpfiff stand es 2:2, dann foulte ein Merchinger seinen Gegenspieler vom FC Hellas Augsburg. Daraufhin eskalierte die Situation. Ein Gästespieler wurde dabei von einem Zuschauer attackiert und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Die Partie wurde schließlich abgebrochen, weil sich die Gäste weigerten weiterzuspielen. Das Kreissportgericht wertete deshalb die Partie für Merching, doch nun kommt es anders. Die Partie wird wiederholt. Dieses Urteil löst unterschiedliche Reaktionen aus.