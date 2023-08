Merching/Kissing

vor 18 Min.

Große schießt Kissing zum Sieg - Merchinger Standardfestival

Plus Der TSV Merching muss sich erneut mit einem Punkt zufrieden geben. Der Kissinger SC siegt dank seines Torjägers und ist jetzt Zweiter.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Nach dem Unentschieden im Derby zum Auftakt der Kreisliga Augsburg standen für den Kissinger SC und den TSV Merching am Dienstag gleich die nächsten Partien auf dem Programm. Nach zwei Spieltagen sind beide Wittelsbacher Vertreter noch ungeschlagen. Ein Kissinger trifft gleich dreifach. In Merching ist Standard Trumpf.

TSV Merching – TSV Diedorf 2:2

Merchings Trainer Günter Bayer sah bei seiner Mannschaft eine „deutliche Leistungssteigerung“ im Vergleich zum Auftakt in Kissing: „Ich war sehr zufrieden, vor allem spielerisch und vom Einsatz her. Nur das Ergebnis hat nicht gepasst.“ Denn die Gäste hatten während den 90 Minuten kaum eine Torchance. Beide Treffer fielen durch Freistöße. „Die hauen uns zwei Mal den Ball in den Winkel, haben aber eigentlich keine Möglichkeit“, kommentierte Bayer die Tore von Dennis Sönnichsen (23.) und Tobias Janetschek kurz vor der Pause. Doch die Merchinger schlugen im Duell der Aufsteiger jeweils zurück. Peter Müller schickte Andreas Lachner auf die Reise, der nur noch gefoult werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Müller sicher (40.). Auch das vierte Tor des Spiels fiel nach einem Standard. Nach einer Eckballvariante köpfte Marcel Salgado den Ball zum Ausgleich kurz nach der Pause ein. Doch Merching wollte mehr und machte Druck, ohne sich aber die ganz großen Chancen zu erspielen. Bayer: „Der letzte Pass hat leider gefehlt.“ Johannes Röhrer hatte eine Kopfballchance und Julian Schmid hätte in der 90. Minute sein Team in Führung bringen können, doch er verzog.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen