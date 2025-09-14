Sascha Mölders lässt es krachen

Wenn das so weiter geht, dann darf der TSV Merching bald die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga Augsburg feiern. Am Sonntag gewann der Spitzenreiter auch sein achtes Saisonspiel und ließ den Gästen aus der Hammerschmiede beim 7:1 keine Chance. Der Kissinger SC, der zuhause den FC Tur Abdin Augsburg mit 3:2 bezwang, mischt ebenfalls oben mit. Und beim 5:1 der Meringer „Zweiten“ gegen Pfersee bewies ein Oldie, dass man auch mit 40 noch knipsen kann.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86504 Merching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis