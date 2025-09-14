Icon Menü
Sascha Mölders lässt es krachen, Merchings Siegeszug geht weiter

Fußball-Kreisliga

Sascha Mölders lässt es krachen

Gegen Pfersee unterstreicht der 40-jährige Meringer noch einmal seine Stürmer-Qualitäten. Wer beendet den Siegeszug von Merching in der Kreisliga?
Von Johann Eibl
    Vier Tore binnen 15 Minuten: Sascha Mölders schoss den SV Mering II quasi im Alleingang zum Sieg gegen den TSV Pfersee. Adam Matuszak gratuliert.
    Vier Tore binnen 15 Minuten: Sascha Mölders schoss den SV Mering II quasi im Alleingang zum Sieg gegen den TSV Pfersee. Adam Matuszak gratuliert. Foto: Rudi Fischer

    Wenn das so weiter geht, dann darf der TSV Merching bald die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga Augsburg feiern. Am Sonntag gewann der Spitzenreiter auch sein achtes Saisonspiel und ließ den Gästen aus der Hammerschmiede beim 7:1 keine Chance. Der Kissinger SC, der zuhause den FC Tur Abdin Augsburg mit 3:2 bezwang, mischt ebenfalls oben mit. Und beim 5:1 der Meringer „Zweiten“ gegen Pfersee bewies ein Oldie, dass man auch mit 40 noch knipsen kann.

