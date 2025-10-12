3:0 gegen Pfersee: Merching macht das Dutzend voll

Im Stil eines echten Spitzenteams behauptete sich der TSV Merching auch am Sonntag in der Kreisliga Augsburg. Im Heimspiel gegen den TSV Pfersee setzte sich der Spitzenreiter mit 3:0 durch, er hat damit die ersten zwölf Spiele ungeschlagen gemeistert. Die zweite Garnitur des SV Mering unterlag zuhause dem FC Tur Abdin Augsburg mit 0:4, während der Kissinger SC aus Bobingen (1:1) einen Punkt mitbrachte.

TSV Merching – TSV Pfersee 3:0

Johannes Röhrer brachte Merching früh in Führung, dann dauerte es bis in die Schlussphase hinein, ehe Jona Köhler und Marcel Salgado (Foulelfmeter) mit weiteren Toren für ein klares Resultat sorgten. Kurz vor der Pause musste sich auf Seiten der Hausherren Moritz Willis wegen Reklamierens vorzeitig mit Gelb-Rot verabschieden. „Wenn man mit einem Mann weniger gewinnt, dann macht man einen Haken drunter und ist zufrieden“, so Trainer Günter Bayer, der seinen Leuten in Unterzahl eine andere Taktik verordnet hatte. „Dann wurden wir für unser gutes Spiel belohnt.“ Nach dem 1:0 hatten die Merchinger alles im Griff, konnten aber von Glück reden, dass sie nicht kurz vor der Halbzeit den Ausgleich hinnehmen mussten. Bayer urteilte über den Gegner: „Pfersee war kämpferisch und läuferisch stark.“

TSV Bobingen – Kissinger SC 1:1

Der Kissinger SC behauptet sich weiterhin in der Nähe der Spitzengruppe, nicht zuletzt dank der Auswärtsstärke und 13 von 18 möglichen Zählern auf fremdem Platz. Bei der zweiten Mannschaft des TSV Bobingen kam der KSC in der 78. Minute zum Ausgleich durch Niko Pitsias. Sein Teamkamerad Simon Vassallo war zuvor wegen Meckerns mit Gelb-Rot ausgeschlossen worden. Nicolai Petereit hatte den TSV mit einem Weitschuss in Führung gebracht. „Auswärts in Unterzahl einen Punkt geholt, damit muss man auch mal zufrieden sein“, urteilte Franko Berglmeir, der KSC-Spielertrainer. Die Ampelkarte bezeichnet er als „dumm“, andererseits betrachtete er sie auch als „Wachmacher“ für seine Leute. Insgesamt sprach er von einer Begegnung, in der beide Keeper wenig zu tun bekamen. Für Bobingen war‘s das siebte Unentschieden im zwölften Spiel.

SV Mering II – FC Tur Abdin Augsburg 0:4

Die Lage für die zweite Mannschaft des SV Mering hat sich weiter verschlechtert. Nach der 0:4-Heimniederlage gegen den FC Tur Abdin Augsburg hat man bereits 34 Gegentore auf dem Konto, kein anderes Team in dieser Liga hat so viele Treffer zugelassen. Emre Kurt, Seod Hikmet Hassan, Marcel Akgül und Kirill Savkin waren für den Aufsteiger erfolgreich. Johannes Pfeiffer, der MSV-Spielertrainer, sah das Geschehen so: „Auf der ersten Halbzeit können wir aufbauen, zweite Halbzeit war ein Rückfall in alte Zeiten. Nach der Halbzeit fallen wir wieder zusammen wie ein Kartenhaus.“ Seine Truppe war zunächst gut im Spiel, aber dann war sie bei einer FC-Ecke nicht aufmerksam und die Augsburger bekamen Oberwasser.