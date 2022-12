Nach Attacke auf Fußballplatz: Merching bekommt Punkte, Hellas wehrt sich

Plus Beim Fußballspiel zwischen dem TSV Merching und dem FC Hellas wird ein Gästespieler attackiert und verletzt. Das Urteil löst unterschiedliche Reaktionen aus.

Unschöne Szenen spielten sich Anfang November auf dem Fußballplatz des TSV Merching ab. Kurz vor Abpfiff stand es 2:2, dann foulte ein Merchinger seinen Gegenspieler vom FC Hellas Augsburg. Daraufhin brach Tumult aus. Ein Gästespieler wurde dabei von einem Zuschauer attackiert und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Schiedsrichter Jürgen Gabel, der selbst überlegt hatte, das Spiel abzubrechen, entschied sich für eine Fortführung und fragte beide Mannschaften, ob sie das Spiel fortsetzen wollen. Da die Augsburger dies aber nicht taten, wurde das Spiel nun vom Verband für Merching gewertet. Das Urteil des Sportgerichts lässt die Emotionen wieder hochkochen.