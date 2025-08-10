Merching und Kissing nach perfektem Start im Gleichschritt

Besser hätte die neue Saison in der Kreisliga Augsburg für den TSV Merching und den Kissinger SC nicht starten können. Beide Mannschaften setzten sich auch am zweiten Spieltag durch und stehen als einzige Teams ohne Punktverlust an der Spitze der Tabelle. Auch die zweite Garnitur des SV Mering mischt ordentlich mit, sie bezwang den TSV Diedorf mit 4:2.

TSV Merching – DJK Lechhausen 3:0

Heimspiele sollte man siegreich gestalten. An diese Order halten sich derzeit die Fußballer des TSV Merching, die auf das 2:0 zum Auftakt gegen Mering II ein 3:0 gegen die DJK Lechhausen folgen ließen. ebenfalls zuhause. Doch ganz so klar, wie man es vielleicht aus dem Ergebnis ablesen möchte, fiel den Gastgebern dieser Erfolg nicht. „Wir hatten Anfangsschwierigkeiten“, teilte Trainer Günter Bayer mit. „Da hat es ein paar aufmunternde Worte gebraucht.“

Danach bestimmten seine Leute das Geschehen, vermochten es aber nicht, die zahlreichen Chancen zu nutzen. „Aber bei einem 3:0 kann man ein Auge zudrücken“, so Bayer. Sein spielender Co-Trainer Moritz Willis, der für Schwabmünchen 56 Einsätze in der Landesliga verzeichnet hatte, kam zu seinen Saisontreffern zwei und drei. Dazwischen war Julian Schmid ebenfalls erfolgreich. Bayer sprach zudem von einer ruhigen Auseinandersetzung und lobte Schiedsrichter Udo Hammerer. Jetzt hofft der Coach darauf, das dritte Heimspiel in Folge am kommenden Sonntag gegen Bobingen II möge ebenfalls mit dem Gewinn von drei Zählern enden.

Kissinger SC – SV Hammerschmiede 2:1

Der Kissinger Sieg verdient umso mehr Beachtung, wenn man weiß, dass fünf Kandidaten als Urlauber fehlten. Ein Hinweis war Spielertrainer Franko Berglmeir in seinem Fazit besonders wichtig: „Matchwinner war unser Torwart Robin Scheurer, er hat uns den Sieg festgehalten.“ Nach einem Eckball traf Karsten Binder zum 1:0. Doch danach wirkten die Kissinger zu passiv. Sie verzeichneten zwar in vielen Szenen Ballbesitz, doch zu guten Torchancen kamen sie nicht unbedingt.

Ein verlorener Zweikampf hatte den Ausgleich durch Sandro Gugliotta zur Folge. „Dann haben wir den Turnaround noch hinbekommen“, atmete der Coach erleichtert auf. Nikolaos Pitsias erreichte mit einem Steckpass Julian Zeiske, dem der Siegtreffer glückte. „Der Sieg geht in Ordnung“, fasste Berglmeir das Geschehen zusammen: „Aber wir hätten uns das Leben einfacher machen können.“

SV Mering II – TSV Diedorf 4:2

Mit einem Heimerfolg rückte der SV Mering in der Tabelle einige Ränge nach oben und nimmt nun einen Platz im Mittelfeld ein. Nach einer halben Stunde spielten die Gäste die Abwehr aus und kamen durch Dennis Sönnichsen zum Führungstreffer. Sascha Mölders stellte kurz nach der Pause den Ausgleich her. Und wenig später traf auch Lukas Leitermeier für den MSV, auf dessen Konto auch das 4:1 ging. Dazwischen hatte Daniel Kapfer getroffen. Benedikt Steinbacher sorgte kurz vor Schluss für den zweiten Diedorfer Treffer. Johannes Pfeiffer und auf der TSV-Seite Florian Sandner wurden nach einer Rangelei jeweils für zehn Minuten ausgeschlossen.