Alles für Verein und Sportheim: So tickt Mister MSV Georg Resch

Plus Seit mehr als 20 Jahren ist Georg Resch Vorsitzender des SV Mering. Der 63-Jährige will noch etwas im Amt bleiben. Was ihn antreibt und was er noch vorhat.

Von Georg Reschs Büro aus hat man einen direkten Blick auf das Spielfeld. Wenn die Fußballer des SV Mering ein Tor schießen, kann der Vorsitzende am Schreibtisch mitjubeln. Damit hat der MSV-Chef einen ähnlich guten Blick auf den Platz wie die Präsidenten der Bundesliga-Vereine. Doch noch muss sich der "Presidente", wie Resch vor allem von seinen Spielern genannt wird, gedulden. Aktuell ist die Sportanlage des MSV noch eine Baustelle. Das Büro gibt es zwar schon, bis dort aber ein Schreibtisch steht, wird noch mindestens ein halbes Jahr vergehen. Ein- bis zweimal täglich begutachtet Resch den Rohbau des Sportheims. Jedes Kabel und jedes Rohr sieht sich der 63-Jährige ganz genau an. "Ich bin sehr akkurat. Das muss schon so laufen, wie ich mir das vorstelle", sagt Resch, der seit mehr als 20 Jahren den MSV als Vorsitzender leitet. Eigentlich wollte er schon längst aufhören, doch ausgerechnet sein "Baby" ließ ihn weitermachen.

Ein Blick in die Zukunft: Nach dem Bau des Sportheims will Georg Resch allmählich die Verantwortung abgeben. Foto: Sebastian Richly

So würde Resch das Meringer Sportheim zwar nie bezeichnen, aber die Großbaustelle ist in den vergangenen Jahren zu seiner Herzensangelegenheit geworden: "Ich wollte maximal zwölf Jahre Vorsitzender machen. Als ich ans Aufhören gedacht habe, ging es mit dem Neubau los. Ich habe mich dann dafür eingesetzt. Jetzt muss ich das auch durchziehen." Auch bei den kommenden Wahlen wird Georg Resch wieder antreten. Bis mindestens 2025 will das Meringer Urgestein dem Verein vorstehen. Dann feiert der MSV sein 100-jähriges Bestehen. "Das würde ich gerne noch mitmachen, aber danach ist Schluss. Irgendwann ist auch einmal gut."

Die Jugend liegt und lag Georg Resch immer am Herzen, wie hier beim Ferienprogramm. Foto: Heike John (Archivbild)

Dabei ist Resch auch außerhalb seines Vereins engagiert. Seit 1978 gehört er der CSU an. Er ist seit 2002 Mitglied des Marktgemeinderates, seit 2008 gehört er dem Kreistag an. "Ich wollte schon immer etwas zum Besseren verändern. Deshalb habe ich mich engagiert – im Verein und politisch." Beim SV Mering begann Resch 1979 als Fußballspieler. Sich sportlich zu betätigen reichte dem Berufssoldaten, der seit 2011 pensioniert ist, aber nicht aus. "Ich habe die Kameradschaft im Verein gemocht und wollte mich einbringen." Resch machte eine Ausbildung zum Trainer sowie Schiedsrichter und gründete 1997 eine Frauenmannschaft, die er auch trainierte. 2001 übernahm er dann den Vorsitz.

Georg Resch und seine Höhepunkte beim SV Mering

"Ich wurde gefragt, ob ich mir das zutraue. Ich wollte etwas bewegen und habe deshalb zugesagt. Was da alles auf mich zukommt, konnte ich damals natürlich nicht wissen." Wenn Resch sich nicht gerade mit seinem Sportheim beschäftigt, muss er in erster Linie organisieren. "Vor allem im Fußball und Handball haben wir so viele Mannschaften. Die alle unter einen Hut zu bringen, ist schon anstrengend." Hinzu kommt die Bürokratie: "Das wird immer schlimmer. Allein wie viele Ordner wir für die Genehmigungen rund um den Sportplatz gebraucht haben. Das darf man eigentlich niemandem erzählen."

Georg Resch sitzt seit 2002 auch im Marktgemeinderat. Foto: Mandana Soheili (Archivbild)

So viel Arbeit wie in diesen Tagen hatte Resch in seiner mehr als zwanzigjährigen Amtszeit selten. Dennoch versucht er, sich zurückzunehmen – schon allein aus gesundheitlichen Gründen. "Ich hatte letztes Jahr einen Schlaganfall. Das war ein deutliches Zeichen, dass ich auf mich aufpassen muss. Ich habe mittlerweile auch gelernt, Sachen abzugeben, obwohl das nicht meine Stärke ist. Allein wäre es ohnehin nie gegangen. Ich hatte viele Helfer, und vor allem meine Frau hat mich immer unterstützt." Neben MSV und CSU war Resch noch in weiteren Vereinen ehrenamtlich Tätigkeit. Drei DIN-A4-Seiten umfasst die Auflistung seines Engagements.

SV Mering: Georg Resch freut sich auf das neue Sportheim

Wenn der Meringer an die Jahre als Vorsitzender zurückdenkt, fallen ihm vor allem die sportlichen Erfolge ein. "Der Landesliga-Aufstieg war herausragend. Fast noch eindrucksvoller ist, dass wir dort seit mehr als zehn Jahren spielen." Besondere Höhepunkte waren die Freundschaftsspiele gegen den FC Augsburg und beim Handball gegen den HSV Hamburg. Ans Aufhören hat Resch nur selten gedacht: "Es gab enttäuschende Momente. Wenn man merkt, dass andere nicht so mit Herzblut dabei sind und es ihnen egal ist, das ist nicht so schön." Doch viel Zeit, sich aufzuregen, hatte Resch nie: "Du musst einfach weitermachen. Am nächsten Tag standen meist schon wieder so viele Dinge an."

Höhepunkt war für den MSV-Vorsitzenden das Freundschaftsspiel gegen den FC Augsburg. Hier posiert Resch mit Augsburgs Stefan Reuter. Foto: Resch

Mit dem neuen Sportheim will Resch die Abteilungen des MSV noch näher zusammenbringen und die Gemeinschaft stärken: "Mir hat früher die Kameradschaft immer gefallen. Wir möchten den Jugendlichen etwas anbieten. Ein Sportverein ist diesbezüglich essenziell." Resch ist sich auch nicht zu schade, am Außengerüst nach oben zu klettern und nach dem Rechten zu sehen. Mehr Freude macht ihm aber der Rundgang durch den Rohbau. Viel zu erkennen ist zwar noch nicht, doch Resch kann sich schon ganz genau vorstellen, wie es im Inneren des Sportheims einmal aussehen wird. Umkleiden, Waschräume und natürlich ein großer Saal mit Bistro.

Die Arbeiten am Sportheim liegen im aktuellen Zeitplan und auch finanziell gibt es laut Resch wenig Anlass, sich Sorgen zu machen. "Aber die Sache mit dem Blech auf dem Dach ärgert mich einfach. Ich mache drei Kreuze, wenn das alles vorbei ist", so Resch, der schon genau weiß, was er nach seiner Zeit als MSV-Vorsitzender machen möchte: "Nur noch Opa sein und endlich meine Gartenhütte bauen."