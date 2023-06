Mering

Am Ziel seiner Träume: Polizist aus Mering holt sich WM-Titel im Hyrox

Plus Der Meringer Martin Michelius gewinnt die Weltmeisterschaft in der Sportart Hyrox. Dabei kommt es auf Kraft und Ausdauer an. Der 34-Jährige arbeitet dafür hart.

Martin Michelius hat es geschafft. Völlig erschöpft, aber überglücklich feiert der Meringer in Manchester den Sieg. Nicht irgendeinen Sieg, schließlich hat sich der 34-Jährige in Manchester gerade den Weltmeistertitel gesichert, zum allerersten Mal. "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. An diesem Tag hat einfach alles funktioniert. Es ist der Wahnsinn", so der frisch gebackene Weltmeister. Für den Erfolg hat er hart gearbeitet.

Bei der Fitness-Sportart Hyrox geht es um die Mischung aus Kraft und Ausdauer. Insgesamt stehen acht kräftezehrende Aufgaben an, dazwischen müssen die Sportlerinnen und Sportler einen Kilometer zurücklegen. "Ich mag die Mischung aus Kraft und Ausdauer. Das liegt mir, obwohl ich anders bin als die meisten Konkurrenten", erklärt Michelius. Mit seinen 1,95 Metern und 99 Kilo gehört er zu den schwersten Athleten dieser Sportart: "In den vergangenen Jahren hat sich viel getan. Das Niveau ist nochmals gestiegen. Mittlerweile sind viele aus dem Laufbereich dabei, die deutlich kleiner und leichter sind als ich und beim Laufen einen Vorsprung haben." Bei den Kraftübungen, wie etwa einen Schlitten mit 200 Kilo 50 Meter weit schieben, ist der Meringer im Vorteil. Am Ende gewinnt der Schnellste.

