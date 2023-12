Besondere Weihnachtfeier: Vereine können Ex-Profi Sascha Mölders buchen

Ex-Profi Sascha Mölders geht auf Weihnachtstour. Vereine können ihn für ihre Feier buchen. Welche Rolle seine Frau spielt und wo er besonders gerne ist.

Sascha Mölders war immer ein Fußballer zum Anfassen. Autogrammwünsche erfüllte der Meringer stets gerne. Egal, ob im Trikot des FC Augsburg oder des TSV 1860 München - oder heute auf Weihnachtsfeiern. Denn den 38-Jährigen kann man tatsächlich für seine vorweihnachtliche Fete buchen. Was der Ex-Profi bietet und ob es noch freie Plätze gibt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

„Ich komme vorbei und unterhalte mich in erster Linie mit den Leuten. Und natürlich erfülle ich Foto- und Autogrammwünsche“, erklärt Mölders auf Nachfrage. Als Nikolaus wird man den Meringer aber nicht sehen. „Nein, ich bin ja für die gute Stimmung zuständig. Das sollen andere machen“, so der Meringer, der schon seit vielen Jahren zu Weihnachtsfeiern kommt. „Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Für mich war das keine lästige Pflicht wie für andere. Ich rede gerne mit den Fans über Fußball und diskutiere auch mal kontrovers.“

Sascha Mölders: Seine Frau Ivonne organisiert die Weinachtsfeiern

Wie viele Weihnachtsfeiern er in den kommenden Wochen besuchen wird, weiß Mölders nicht. „Die Organisation übernimmt meine Frau. Ich habe gar keinen Überblick, aber es sind einige.“ Vor allem die Wochenenden sind vollgepackt, wobei es auch Termine unter der Woche gibt. Sogar nach Weihnachten ist der frühere Bundesliga-Torjäger schon gebucht. „Ich finde das eigentlich eine gute Idee, weil alle vor Weihnachten so viel zu tun haben und man danach eher Zeit für eine Weihnachtsfeier hat.“ Auf Instagram weist der Ex-Profi darauf hin, dass man die Anfragen per Mail an seine Frau Ivonne stellen soll.

Die begleitet Mölders auch auf die meisten Weihnachtsfeiern. „Das kommt immer darauf an. Manchmal kommt die ganze Familie mit, je nach Terminplan. Wenn meine Frau fährt, kann ich auch mal mehr als ein Bier trinken. Wenn es mir sehr gut gefällt und gemütlich ist, bleibe ich auch mal länger. Das kommt immer darauf an.“ Meist wird Mölders von Fanklubs der Münchner Löwen gebucht, aber auch Anfragen aus Berlin und Hamburg. „Die muss ich dann leider ablehnen, weil der Weg einfach zu weit ist. Neben Fanklubs kommen auch viele Fußballvereine auf mich zu. Mit den Löwen-Fans macht es aber immer sehr viel Spaß, über die Löwen kann man ja auch immer diskutieren, der Stoff geht nie aus.“

Ex-Profi auf Weihnachtsfeier: Sascha Mölders bekommt Spritgeld

Ein festes Honorar nimmt der Meringer für seine Besuche nach eigener Aussage nicht. „Das wird meist spontan vor Ort geklärt. Wenn ich jetzt zwei Stunden Strecke habe, dann bekomme ich Spritgeld. Es geht mir um die glücklichen Gesichter bei solchen Feiern.“ Wer Sascha Mölders für seine Weihnachtsfeier buchen möchte, sollte schnell, allerdings sind noch Termine frei.

Für manche Tage nimmt er aber keine Termine an. „Hallenturniere gehen vor. Das ist nun einmal so“, macht Mölders klar. Mit dem TSV Landsberg und dem SV Mering stehen gleich mehrere Turniere auf dem Programm, unter anderem der Weihnachtscup des BC Aichach am 26. Dezember. Selbst auflaufen wird Mölders allerdings nicht. „Ich komme ja gerade erst aus einer Verletzung. Das Risiko ist zu groß, ich werde hauptsächlich coachen.“

Untätig ist aber auch der Ex-Profi nicht, schließlich will Mölders in der Frühjahrsrunde den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Die Vorbereitung beginnt am 22. Januar. Zuvor steht ein Laufprogramm an. „Manche der Jungs laufen sogar jetzt schon. Ich werde auch mein Soll erfüllen, trotz der ganzen Weihnachtsfeiern. Ich habe das immer geschafft, in all den Jahren.“