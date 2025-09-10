Icon Menü
Mering feiert Auftaktsieg – Friedberg gerät unter die Räder

Fußball

Die Frauen des SV Mering jubeln zum Start in die Bezirksliga, der TSV Friedberg kassiert eine herbe Klatsche. Beide Mannschaften plagen großen Personalprobleme.
Von Jonathan Lyne
    • |
    • |
    • |
    Der SV Mering feierte in der Bezirksliga einen 2:1-Auftaktsieg gegen die SG TSV Friesenried/SpVgg Kaufbeuren II.
    Der SV Mering feierte in der Bezirksliga einen 2:1-Auftaktsieg gegen die SG TSV Friesenried/SpVgg Kaufbeuren II. Foto: SV Mering

    In den Schlussminuten machte es der SV Mering noch einmal unnötig spannend, unter dem Strich stand aber ein Auftaktsieg: 2:1 gegen Aufsteiger SG TSV Friesenried/SpVgg Kaufbeuren II. „Wir hätten 4:0 oder 5:0 gewinnen können, aber haben einige Chancen liegen lassen“, sagte Trainer Martin Lidl. „Dann haben wir den Gegner stark gemacht und können am Ende glücklich sein, dass wir als Sieger vom Platz gehen.“

