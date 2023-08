Tennis

18:00 Uhr

Überraschungen bei Kreismeisterschaft: Spannende Spiele bringen neue Titelträger

Plus Bei den Tennis-Kreismeisterschaften siegen im Einzel nicht die Favoriten. Im Herren-Doppel dominiert Pöttmes, während bei den Damen zwei Meringerinnen jubeln.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Auch durch das teilweise regnerische Wetter und die damit verbundenen Verschiebungen im Spielplan, ließen sich die rund 160 Tennisspielerinnen und Tennisspieler bei den Kreismeisterschaften in Mering und Merching nicht aus der Ruhe bringen. In den Konkurrenzen gab es die ein oder andere Überraschung.

19 Bilder Hohes Niveau und spannende Matches: Die Tennis-Kreismeisterschaft in Bildern Foto: Siegfried Baumüller

Etwa bei den Damen, denn hier siegte die an vier gesetzte Carolin Gründl vom TC Friedberg. Die 24-Jährige setzte sich im internen Friedberger Finale gegen Lilli Koch durch. Gegen die 15-Jährige setzte sich Gründl in einem umkämpften Finale am Ende mit 6:3 und 7:6 durch. Im Halbfinale schaltete Gründl Favoritin Katrin Leischner, ebenfalls TC Friedberg, aus. 3:6, 6:3 und 10:2 siegte die spätere Siegerin gegen die Aichacherin. Dritte wurde Titelverteidigerin Marina Mörmann ( TSV Pöttmes), die Halbfinale Koch mit 6:7 und 3:6 unterlag. Im Spiel um Platz drei trat Leischner dann nicht mehr an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen