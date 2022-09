Meringer Ringer brillieren beim Heimdebüt

Plus Erstmals wieder mit Publikum: Die Ringer des TSC siegten überraschend klar gegen Penzberg. René Winter sorgte für einen Gänsehautmoment.

„Blau passiv“ oder „Heia, heia TSC“ konnte man endlich wieder aus der Mehrzweckhalle in Mering vernehmen: Die Meringer Ringerstaffeln feierten am Samstag ihr Heimdebüt, ihre Fans kamen dabei voll auf ihre Kosten. „Es war eine sensationelle Atmosphäre, die Zuschauer haben richtig Stimmung gemacht, die Kämpfe waren stark“, schwärmten die beiden Vorstände des TSC Mering, Peter Tränkl und Dominik Ringenberger, nach der gelungenen Heimpremiere ihres Teams.