Mering

18:00 Uhr

Nach Meisterschaft: Meringer Ringer starten in neue Saison

Für die Ringer des TSC Mering beginnt im September die Saison wieder. Neben den Erwachsenen, die in der Landesliga Süd antreten, geht auch wieder eine Jugendmannschaft (im Bild) an den Start.

Plus Nach der Meisterschaft starten die Ringer des TSC Mering in der Landesliga. Erstmals seit zehn Jahren kommt es wieder zu einem Wittelsbacher Duell.

Von Matthias Biallowons Artikel anhören Shape

Normalität ist in die Familie des TSC Mering eingekehrt. Seit Januar 2022 konnte wieder in fast allen Bereichen richtig trainiert werden. Die Ringermannschaften haben die Oster- und Pfingstferien intensiv genutzt, um sich auf die anstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. In rund zwei Wochen beginnt die Saison in der Landesliga Süd nach zwei Jahren Zwangspause wieder. Wie sich die TSC-Ringer auf die Wettkampfsaison vorbereiten und was sich die Mannschaft für Chancen ausrechnet.

