Mering trifft aufs Schlusslicht – Rinnenthal vor Torjäger-Duell

Bezirksliga

Der SV Mering will gegen den TV Weitnau seine Spitzenposition festigen. Zeitgleich hofft der BC Rinnenthal im Topspiel in Meitingen auf eine Überraschung.
Von Kerem Degirmenci
    • |
    • |
    • |
    Der SV Mering will auch gegen Schlusslicht TV Weitnau jubeln.
    Der SV Mering will auch gegen Schlusslicht TV Weitnau jubeln. Foto: Rudi Fischer (Archivbild)

    Am zehnten Spieltag der Bezirksliga steht der SV Mering vor einer vermeintlich leichten Aufgabe: Mit dem TV Weitnau reist der Aufsteiger und Tabellenletzte an. Spielertrainer Thilo Wilke warnt jedoch vor genau solchen Spielen. Der BC Rinnenthal präsentiert sich derzeit zwar in starker Form, hat jedoch im Duell der Torjäger eine echte Mammutaufgabe vor sich – es geht zum Tabellendritten TSV Meitingen.

